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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2547) الأربعاء1/7/2020

01 تموز / يوليو 2020 09:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2547)  الأربعاء1/7/2020

أخبار فلسطينية

·          رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول

·         الاتصالات السياسية تتواصل للتصدي لمخطط الضم.. ودعوات لدول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

·         د. الحساينة يطالب السلطة بترجمة مواقفها من جريمة "الضم" إلى أفعال

·         صحة رام الله: تسجيل 67 إصابة بكورونا يرفع عدد اليوم إلى 322

·         اليوم.. غضب شعبي رفضًا للضم

  •  

أخبار إسرائيلية

·         الشبان العرب أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية بعد كورونا

·         ممثلون إسرائيليون يطلقون نداءً للجمهور: أوقفوا مخطط الضم الأحادي

·         تقرير: إسرائيل ميّزت بين مواطنيها اليهود والعرب في خدمات خاصة بجائحة كورونا

·         جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق الفعاليات المنددة بالضم ويعتقل أطفالا وأسرى محررين

·         أشكنازي للوفد الأميركي: خطة ترامب جيدة وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين

·         نتنياهو: سأواصل العمل على مخطط الضم "في الأيام المقبلة"

الاخبار الدولية

·         رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

·         الصحة العالمية” تدعو العالم إلى “ترقب الأسوأ” بشأن كورونا

·         المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

·         وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره

·         ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن

·          

الاخبارالعربية

·         المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

·         نتنياهو: سأواصل العمل على مخطط الضم "في الأيام المقبلة"

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • نتنياهو يتعلل بـ«اعتبارات» لتأجيل الضم
  • رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول
  • «عدالة» يلتمس استرجاع جثمان الشهيد عريقات
  • المستوطنات.. أكثر من الضم

الاهرام المصرية

  • وزير إسرائيلي يلمح إلى أن خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية لن تحدث في موعدها

الغد الأردنية

الشرق القطرية

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الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         اليوم.. غضب شعبي رفضًا للضم

·         ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 11 بوفاة مسن في "تفوح"

·         قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة فجرا

·         51 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا في العالم

·         10 ملايين و583 ألف إصابة حصيلة وفيات كورونا عالميا

·         ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن

القدس المحلية 

·         المقاومة بغزة تطلق صواريخًا تحذيرية من "الضم"

·         رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

·         أشكنازي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم

·         مستوطنون يستعدون لبناء بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل

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الحياة الجديدة

·         المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

·         وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره

·         مدير نادي الأسير في القدس يروي تجربة إصابته بفايروس كورونا

جريدة الأيام

·         وفاة مسن سبعيني من تفوح بفيروس كورونا

·         »الـضـم يـقـود إلـى تـصـفـيـة لـ «الـحـلـم الـصـهـيـونـي»

·         »العاهل الأردني: أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنتهِ بعد

·         »الكشف عن خريطة أولية للضم

·         »اتفاقيتا تمويل مع البنك الدولي في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بـ 78 مليون...

وكالة صفا

·         يوم غضب في فلسطين وفعاليات رافضة لقرار "الضم"

·         هل بدأ الاحتلال "الضم" بتوسعة عمليات الهدم؟

·         الاحتلال يعتقل زوجة أسير وشابين برام الله

وكالة الراي الفلسطينية

·         ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فلسطين إلى 11

·         الاحتلال يعتقل مواطنة من رام الله

·         صحة رام الله: تسجيل 67 إصابة بكورونا يرفع عدد اليوم إلى 322

·         المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

·         مفترق السرايا يتزين بعائلة البرغوثي

·         160 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

·         وفاة جديدة في الخليل بفيروس كورونا

·         الاقتصاد تعتمد تعرفة حماية جمركية لأغطية المناهل المستوردة

·         الصحة بغزة تكشف نتائج فحص عينات مشتبه إصابتها بكورونا


سما نيوز

·         في رسالة تحذيرية للاحتلال>>المقاومة الفلسطينية تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

·         شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

·         الصحة: وفاة ثالثة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الخليل

·         الصحة: تسجيل 67 اصابة جديدة بكورونا معظمها بالخليل والقدس ترفع حصيلة اليوم لـ322

·         عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

·          أشكنازي للوفد الأميركي: خطة ترامب جيدة وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين

·         رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

  •  

فلسطين اليوم

·         يرفع عدد الوفيات لـ11 حالة>>الصحة: وفاة رجل سبعيني بفيروس كورونا في تفوح بمحافظة الخليل

·         دعا إلى إعادة الصراع مع الاحتلال إلى طبيعته

·         د. الحساينة يطالب السلطة بترجمة مواقفها من جريمة "الضم" إلى أفعال

·         تعرف على الخطة التي طرحتها السلطة بديلاً لصفقة القرن

·         مؤكداً أن المقاومة جينات تتوارثها الأجيال ولا يمكن اجتثاثها ..

·         القيادي الحرازين يدعو لأوسع مشاركة في يوم الغضب الشعبي بغزة غداً

·          

عرب  48

·         الخليل: وفاة رجل إثر الإصابة بكورونا

·         الاحتلال يمنع دخول الفلسطينيين لأراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها

·         عدالة يلتمس لاسترجاع جثمان الشهيد أحمد عريقات

·         الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة

·         نتنياهو: سأواصل العمل على مخطط الضم "في الأيام المقبلة"

·         الشبان العرب أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية بعد كورونا

·         مندلبليت يعارض تمويل رجل أعمال دفاع نتنياهو بمحاكمته

·         غانتس عن الضم: "الشمس ستشرق غدا من الشرق وتغيب في الغرب"

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل مواطنين بينهما أسير محرر من طو ...

·         الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

·         تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أ ...

حدث في مثل هذا اليوم

1 تموز (يوليو)

·         1994م رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يعود إلى قطاع غزة أول مرة منذ احتلال إسرائيل إياه عام 1967، ليتولى رئاسة "سلطة الحكم الذاتي" الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993.

·         1993م استشهاد الشابين المهاجمين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد الهندي والشهيد ماهر سرور، ومقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين (عملية الحافلة في الشيخ جراح).

·         1993م مقتل مستوطنة وإصابة أربعة يهود آخرين في هجوم مسلح شنه فدائي فلسطيني شمال القدس المحتلة, ومستوطن يجرح خمسة عمال عرب.

·         1993 باريس تلغي حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل الذي فُرض عقب حرب عام 1967.

·         1993م محكمة إسرائيلية تحكم على فدائي فلسطيني بالسجن المؤبد ثماني مرات، وعلى فدائي آخر بالسجن المؤبد ثلاث مرات بسبب قيامهم بعمليات ضد الاحتلال.

·         1920م بريطانيا تعين الصهيوني "هربرت صموئيل" أول مندوب سامي لبريطانيا في فلسطين ، حيث استعاضت الحكومة البريطانية عن الإدارة العسكرية بإدارة مدنية جعلت على رأسها هربرت صموئيل Herbert Samnuel وهو يهودي بريطاني كان معروفا بنشاطه في الحركة الصهيونية، وأطلق عليه لقب "المندوب السامي البريطاني لفلسطين".

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