النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2547) الأربعاء1/7/ 2020

أخبار فلسطينية

· رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول

· اليوم.. غضب شعبي رفضًا للضم

أخبار إسرائيلية

· جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق الفعاليات المنددة بالضم ويعتقل أطفالا وأسرى محررين

الاخبار الدولية

· الصحة العالمية” تدعو العالم إلى “ترقب الأسوأ” بشأن كورونا

· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

· وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره

· ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن

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نتنياهو يتعلل بـ«اعتبارات» لتأجيل الضم

رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول

« عدالة» يلتمس استرجاع جثمان الشهيد عريقات

المستوطنات.. أكثر من الضم

الاهرام المصرية

وزير إسرائيلي يلمح إلى أن خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية لن تحدث في موعدها

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

· اليوم.. غضب شعبي رفضًا للضم

· ​ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 11 بوفاة مسن في "تفوح"

· قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة فجرا

· 51 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا في العالم

· 10 ملايين و583 ألف إصابة حصيلة وفيات كورونا عالميا

· ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن

القدس المحلية

· المقاومة بغزة تطلق صواريخًا تحذيرية من "الضم"

· رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

· أشكنازي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم

· مستوطنون يستعدون لبناء بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل

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الحياة الجديدة

· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

· وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره

· مدير نادي الأسير في القدس يروي تجربة إصابته بفايروس كورونا

جريدة الأيام

· وفاة مسن سبعيني من تفوح بفيروس كورونا

· »الـضـم يـقـود إلـى تـصـفـيـة لـ «الـحـلـم الـصـهـيـونـي»

· »العاهل الأردني: أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنتهِ بعد

· »الكشف عن خريطة أولية للضم

· »اتفاقيتا تمويل مع البنك الدولي في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بـ 78 مليون...

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

· الصحة بغزة تكشف نتائج فحص عينات مشتبه إصابتها بكورونا



سما نيوز

فلسطين اليوم

· دعا إلى إعادة الصراع مع الاحتلال إلى طبيعته

· مؤكداً أن المقاومة جينات تتوارثها الأجيال ولا يمكن اجتثاثها ..

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عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

1 تموز (يوليو)

· 1994م رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يعود إلى قطاع غزة أول مرة منذ احتلال إسرائيل إياه عام 1967، ليتولى رئاسة "سلطة الحكم الذاتي" الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993.

· 1993م استشهاد الشابين المهاجمين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد الهندي والشهيد ماهر سرور، ومقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين (عملية الحافلة في الشيخ جراح).

· 1993م مقتل مستوطنة وإصابة أربعة يهود آخرين في هجوم مسلح شنه فدائي فلسطيني شمال القدس المحتلة, ومستوطن يجرح خمسة عمال عرب.

· 1993 باريس تلغي حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل الذي فُرض عقب حرب عام 1967.

· 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على فدائي فلسطيني بالسجن المؤبد ثماني مرات، وعلى فدائي آخر بالسجن المؤبد ثلاث مرات بسبب قيامهم بعمليات ضد الاحتلال.

· 1920م بريطانيا تعين الصهيوني "هربرت صموئيل" أول مندوب سامي لبريطانيا في فلسطين ، حيث استعاضت الحكومة البريطانية عن الإدارة العسكرية بإدارة مدنية جعلت على رأسها هربرت صموئيل Herbert Samnuel وهو يهودي بريطاني كان معروفا بنشاطه في الحركة الصهيونية، وأطلق عليه لقب "المندوب السامي البريطاني لفلسطين".

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