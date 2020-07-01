النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2547) الأربعاء1/7/2020
أخبار فلسطينية
· رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول
· الاتصالات السياسية تتواصل للتصدي لمخطط الضم.. ودعوات لدول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
· د. الحساينة يطالب السلطة بترجمة مواقفها من جريمة "الضم" إلى أفعال
· صحة رام الله: تسجيل 67 إصابة بكورونا يرفع عدد اليوم إلى 322
أخبار إسرائيلية
· الشبان العرب أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية بعد كورونا
· ممثلون إسرائيليون يطلقون نداءً للجمهور: أوقفوا مخطط الضم الأحادي
· تقرير: إسرائيل ميّزت بين مواطنيها اليهود والعرب في خدمات خاصة بجائحة كورونا
· جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق الفعاليات المنددة بالضم ويعتقل أطفالا وأسرى محررين
· أشكنازي للوفد الأميركي: خطة ترامب جيدة وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين
· نتنياهو: سأواصل العمل على مخطط الضم "في الأيام المقبلة"
الاخبار الدولية
· رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به
· الصحة العالمية” تدعو العالم إلى “ترقب الأسوأ” بشأن كورونا
· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة
· وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره
· ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن
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الاخبارالعربية
· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة
· نتنياهو: سأواصل العمل على مخطط الضم "في الأيام المقبلة"
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الصحف العربية
القدس العربي
- في لقاء افتراضي مع نواب بريطانيين وممثلين عن الصحف من بينها «القدس العربي»: اشتية يدعو حكومة جونسون لتطبيق الاعتراف بدولة فلسطين
- الاتصالات السياسية تتواصل للتصدي لمخطط الضم.. ودعوات لدول أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق الفعاليات المنددة بالضم ويعتقل أطفالا وأسرى محررين
- “الغضب الشعبي” يعم المناطق الفلسطينية رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي
- ممثلون إسرائيليون يطلقون نداءً للجمهور: أوقفوا مخطط الضم الأحادي
- تقرير: إسرائيل ميّزت بين مواطنيها اليهود والعرب في خدمات خاصة بجائحة كورونا
- هل يُشعل تنفيذ إسرائيل لخطة “الضم” مواجهة مع غزة؟
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- نتنياهو يتعلل بـ«اعتبارات» لتأجيل الضم
- رفـض منـح الفلسـطينييـن تصـاريـح دخـول
- «عدالة» يلتمس استرجاع جثمان الشهيد عريقات
- المستوطنات.. أكثر من الضم
الاهرام المصرية
- وزير إسرائيلي يلمح إلى أن خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية لن تحدث في موعدها
الغد الأردنية
- “الصحة العالمية” تدعو العالم إلى “ترقب الأسوأ” بشأن كورونا
- تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
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الشرق القطرية
- مناقشات سرية بين إسرائيل وإدارة ترامب
- هنية يشيد بمواقف تركيا تجاه فلسطين
- حركة "حياة السود مهمة" تناصر الشعب الفلسطيني
- «ضمّ الضفة»: التنفيذ رهن القرار الأميركي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 11 بوفاة مسن في "تفوح"
· قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة فجرا
· 51 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا في العالم
· 10 ملايين و583 ألف إصابة حصيلة وفيات كورونا عالميا
· ألمانيا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن
القدس المحلية
· المقاومة بغزة تطلق صواريخًا تحذيرية من "الضم"
· رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به
· أشكنازي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم
· مستوطنون يستعدون لبناء بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل
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الحياة الجديدة
· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة
· وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره
· مدير نادي الأسير في القدس يروي تجربة إصابته بفايروس كورونا
جريدة الأيام
· وفاة مسن سبعيني من تفوح بفيروس كورونا
· »الـضـم يـقـود إلـى تـصـفـيـة لـ «الـحـلـم الـصـهـيـونـي»
· »العاهل الأردني: أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنتهِ بعد
· »اتفاقيتا تمويل مع البنك الدولي في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بـ 78 مليون...
وكالة صفا
· يوم غضب في فلسطين وفعاليات رافضة لقرار "الضم"
· هل بدأ الاحتلال "الضم" بتوسعة عمليات الهدم؟
· الاحتلال يعتقل زوجة أسير وشابين برام الله
وكالة الراي الفلسطينية
· ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فلسطين إلى 11
· الاحتلال يعتقل مواطنة من رام الله
· صحة رام الله: تسجيل 67 إصابة بكورونا يرفع عدد اليوم إلى 322
· المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة
· مفترق السرايا يتزين بعائلة البرغوثي
· 160 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
· وفاة جديدة في الخليل بفيروس كورونا
· الاقتصاد تعتمد تعرفة حماية جمركية لأغطية المناهل المستوردة
· الصحة بغزة تكشف نتائج فحص عينات مشتبه إصابتها بكورونا
سما نيوز
· في رسالة تحذيرية للاحتلال>>المقاومة الفلسطينية تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم
· شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض
· الصحة: وفاة ثالثة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الخليل
· الصحة: تسجيل 67 اصابة جديدة بكورونا معظمها بالخليل والقدس ترفع حصيلة اليوم لـ322
· عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة
· أشكنازي للوفد الأميركي: خطة ترامب جيدة وتسهم بالانفصال عن الفلسطينيين
· رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به
فلسطين اليوم
· يرفع عدد الوفيات لـ11 حالة>>الصحة: وفاة رجل سبعيني بفيروس كورونا في تفوح بمحافظة الخليل
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· د. الحساينة يطالب السلطة بترجمة مواقفها من جريمة "الضم" إلى أفعال
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عرب 48
· الخليل: وفاة رجل إثر الإصابة بكورونا
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· عدالة يلتمس لاسترجاع جثمان الشهيد أحمد عريقات
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