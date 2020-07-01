بلدية خان يونس تشرع بتأهيل شارع القسام

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتطوير شارع القسام رقم (41) من مفترق شارع جمال عبد الناصر حتى مفترق شارع رقم (66) في حي المحطة والممول من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتكلفة إجمالية بلغت (110) ألف دولار.

وأكد مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس على أهمية تطوير الشارع المذكور كونه يعتبر أحد أهم شوارع خان يونس ويلتف على مركز المدينة ويربط الأحياء بعضها البعض، سيما وأن الجزئية - قيد التطوير- تربط حي الأمل بمركز المدينة وقد أتمت البلدية في وقت سابق فتح جزء من الطريق المغلقة بالتعديات الواقعة بالقرب من مبنى الشئون الإجتماعية بحي الأمل.

وأشار إلى أن تطوير الشارع يساعد في تخفيف المعاناة الواقعة على المواطنين وأصحاب المركبات ويعمل على تخفيف أزمة الاختناق المروري في مركز المدينة، مبيناً أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذه نظراً لحدوث حفر بالشارع وانجراف للتربة خلال موسم الأمطار.

من جانبه، أوضح المشرف على سير العمل بالمشروع م. علي بدر مكونات عملية تطوير الشارع والتي تشمل أعمل تسوية وتطوير البنية التحتية للشارع من خلال إنشاء شبكة مياه جديد وتوصيلها لمنازل المواطنين، وكذلك أعمال الصرف الصحي وتضم تركيب المناهل لمنازل المواطنين وردم آبار الصرف الصحي القديمة.

وبين أنه سيتم تبليط الشارع ببلاط الانترلوك بطول (250) مترًا وعرض (9) أمتار، وتركيب حجر جبهة بطول (500) متراً، وتبليط الأرصفة ببلاط الانترلوك بطول (250) متر وعرض (2) متر لكل رصيف بالإضافة إلى تركيب شبكة الإنارة .