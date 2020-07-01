مستشفى الهلال الإمارتي تعقد اجتماع مع رؤساء الأقسام التمريضية

غزة-الرأي

عقدت مديرة التمريض في مستشفى الهلال الإمارتي أ.ضياء أبو كويك اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام التمريضية، وذلك لمناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تخص عمل طاقم التمريض في المستشفى أهمها تطبيق بروتوكولات الوزارة في عمل التمريض والالتزام بالزي ومتابعة سجل الحضور والانصراف وما تم انجازه من قبل طاقم التمريض وأيضا المتابعة والاطلاع على إحصاءات الولادة خلال الشهر الماضي.

وقد تم انجاز تدريب الطاقم الجديد "بند بادر" على برنامج EENC ، بالاضافة إلى تفعيل التعليم الداخلي للطاقم.

وشكرت أ.أبو كويك الطاقم على حسن التزامهم الكامل بالزي خلال الدوام ، وعلى حسن تقديم الخدمة الصحية للمريضات .