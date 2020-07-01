مدير تعليم شرق غزة يكرم المعلمة حبيب والطالبة المملوك

غزة-الرأي

كرّم أ. أشرف حرز الله مدير تعليم شرق غزة كل من أ. نبيلة حبيب من مدرسة صبحي أبو كرش الأساسية المشتركة والطالبة رؤي المملوك في الصف الرابع من نفس المدرسة وذلك تقديراُ لجهود أ. حبيب في التوعية حول مرض كورونا ومساهمتها الفاعلة في مسابقة تحدى كورونا ويأتي تكريم الطالبة المملوك نتيجة لحصولها على المركز الرابع على مستوى الوطن في مسابقة تحدى كورونا وتميزها في العديد من الأنشطة.

وحضر التكريم الذي تم بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية و أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية و أ. وسام خليفة رئيس قسم العلاقات العامة و أ. محمد حماد من قسم الصحة المدرسية و أ. سحر الدلو مديرة مدرسة صبحي أبو كرش المشتركة.

وقال حرز الله "إن هذا التكريم يأتي من باب تقديم الشكر والتقدير لجميع الطاقات المبدعة وتشجيع التميز في جميع المدارس مشيراً أن مدارسنا تزخر بالعديد من المعلمين والطلبة المتميزين والمبدعين.