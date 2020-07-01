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الجراح يتفقد المستشفى الجزائري بخانيونس

01 تموز / يوليو 2020 10:16

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غزة-الرأي

تفقد نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني اللواء جمال الجراح المستشفى الجزائري التابع للخدمات الطبية العسكرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث كان في استقباله مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية العميد محمد صالح، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات في المديرية.

وعلى هامش الزيارة التفقدية التي شملت أقسام ومرافق المستشفى، تسلم المستشفى الجزائري سيارة إسعاف، وجهاز مخبري (CBC)، بتبرع من المؤسسات الأهلية.

بدوره، أشاد اللواء الجراح بجهود قيادة مديرية الخدمات، والتي لا تدخر جهدًا في العمل مع الجهات المعنية من أجل توفير كافة الإمكانات والمعدات والأجهزة اللازمة لاستمرار العمل داخل مراكزها وعياداتها.

من جهته شكر العميد صالح اللواء الجراح على زيارته التفقدية، وتقديره لجهود مديرية الخدمات والعاملين بالمستشفى الجزائري.

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