الإعلام: 49 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين بيونيو الماضي

غزة- الرأي

سجّلت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 49 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال يونيو/حزيران المنصرم.

وأظهر التقرير الشهري للوحدة، أن الانتهاكات تنوعت ما بين منع من التغطية وعرقلة عمل إلى الاعتقال والاستدعاء وإصدار حكم على الصحافيين والطواقم الإعلامية، والتحريض والتهديد والتواطؤ مع شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يقابله (11 ) انتهاكاً من قبل أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة .

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت أن الاحتلال نفذ 10 حالات اعتقال واستدعاء واحتجاز لصحفيين خلال الشهر الماضي، في حين سلّم قرار إبعاد لعدد (2) من الصحفيين المقدسيين، وتجديد واصدار اعتقال إداري عدد (2)، فيما سجّل التقرير 10 حالات اعتداء وإصابة ضد الصحفيين وإصابتهم بشكل مباشر بالرصاص الحي والمطاطي، عدا عن الركل والدفع.

وبشأن منع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين، وثّق التقرير( 15) حالة منع، تخللها مصادرة وحجز هويات وبطاقات صحافية لعدد( 6) من ضمنهم حجز بطاقة ذاكرة وهاتف محمول، بينما بلغ عدد حالات الاتهام والتهديد 3 حالات، وحالة واحدة لاقتحام منزل.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، انتهاكات أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة وانتهاكات داخلية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في تقريرها الشهري(11) انتهاكاً داخليا ، تمثلت اعتقال (1) بحق الصحفي سامي الساعي، وتمديد اعتقال الصحفي الساعي(4) مرة، ورفض محكمة طولكرم اطلاق سراح الساعدي عدد(6) مرات.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال شهر حزيران/ يونيو 2020

2-6-2020: استدعت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي الصحافية الحرّة روز زرو، وحققت معها في مركز شرطة المسكوبية في القدس، بسبب تغطيتها لفعالية في ذكرى وفاة فيصل الحسيني أمام بيت الشرق في القدس.

3-6-:2020: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أربعة صحفيين مقدسيين بالضرب والركل، وهم أشرف الشويكي، مصوّر قناة "روسيا لمراسلة "سكايز ، وأحمد جرادات، ومراد سعيد، وأحمد جلاجل ، ومنعتهم من مواصلة ممارسة عملهم الإعلامي وتغطية عملية قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية أمام بيت الشيخ عكرمة صبري، كما صادرت هوياتهم وبطاقات الصحفية وسلمتهم أوامر استدعاء للتحقيق معهم.

5-6-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة القدس، الصحفي أحمد كمال حبابة، 29 عاماً ، واعتدت عليه بالضرب والركل، ومنعته من ممارسة عمله واقتادته إلى جهة مجهولة ، ويعمل في قناة تلفزيون فلسطين.

6-6-2020: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية سندس عبد الرحمن عويس، 24 عاماً، قراراً يقضي بإبعادها عن المسجد الاقصى لمدة 3 أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية عويس في أواخر الشهر الماضي من داخل باحات المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق.

6-6-2020: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة داخل الشريط الحدودي، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، أعيرة نارية، في محيط تواجد الصحفيين المصوّر الحرّ حسن اصليّح، والمصوّر في وكالة "Apa " المحلّية أشرف أبو عمرة، ومراسل قناة "سكاي نيوز" عربية محمد المشهراوي ومصوّرها أيمن الرزّي لمنعهم من مواصلة عملهم خلال تصويرهم حصاد المزارعين لمحصول القمح والشعير، في خزاعة، شرقي خانيونس و تسبب اطلاق النار في إثارة الخوف ودفعهم للتراجع عن المنطقة.

7-6-2020: استدعت قوات الاحتلال الصحفي أشرف الشويكي مصوّر قناة "روسيا لمراسلة "سكايز" وحققت معه في مركز شرطة المسكوبية "لمدة ساعة، حول عمله الصحفي.

9-6-2020: مخابرات الاحتلال تسلم المقدسي عنان نجيب قراراً يقضي بإبعاده عن مدينة القدس ٦ أشهر.

10-6-2020: استدعت مخابرات الاحتلال في القدس الغربية الصحفي المصور احمد جلاجل من القدس وحققت معه حول تغطيته فعاليات المؤسسات المقدسية وهددته بسحب البطاقة الصحافية لديه، بزعم منع الاحتلال عمل المؤسسات التابعة للسلطة في القدس المحتلة.

11-6-2020: استدعت مخابرات الاحتلال الصحفي مراد سعيد، وحققت معه في مركز الشرطة في القدس حول عمله الصحفي .

12-6-2020: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم عمل فيلم مشروع "Red Fish" الذي ضمّ المخرج أمين نايفة والمنتج أحمد البظ، من العمل والتغطية، واحتجزتهم أثناء تواجدهما في منطقة الأغوار لاستكمال تصوير الفيلم، وسط اعمال الدفع والركل والتهديد بالاعتقال ، وصادرت بطاقة الذاكرة الخاصة بكاميرا المخرج.

12-6-2020: استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة صحفيين بإصابة مباشرة بالرصاص المغلف بالمطاط بهدف منعهم تغطية القمع الاحتلالي الهمجي للصحفيين في قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية، وهم جعفر اشتية مصور وكالة الصحافة الفرنسية وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى، ايمن النوباني مصور وكالة وفا وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى، وفادي الجيوسي مصور تلفزيون فلسطين وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى،

19-6-2020: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين واحتجزتهم خلال تصويرهم وقفة سلمية لسكان قرية سوسيا، جنوبي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، تنديداً بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بضم أراضي فلسطينية المنوي تنفيذه بداية يوليو المقبل.

22-6-2020: جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير الصحفي عامر أبو هليل من بلدة دورا بالخليل لمدة 6 أشهر، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو هليل فجر 24 من حزيران العام الماضي، من منزله في مدينة دورا، جنوب غرب الخليل المحتلة، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

24-6-2020: اعتقلت القوات الإسرائيلية، الصحافي الحرّ مجاهد السعدي بعد اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وصادروا هاتفه النقّال واقتادوه إلى جهة مجهولة.

30-6-2020: أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحويل الصحفي الأسير مجاهد السعدي للاعتقال الإداري.

تفاصيل الانتهاكات الفلسطينية الداخلية خلال شهر حزيران/ يونيو 2020.

9-6-2020: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة طولكرم، مراسل فضائية "النجاح الإخبارية" ومدير صفحة "كرمول طولكرم" على "فايسبوك" ( Facebook) الصحافي سامي الساعي أثناء تواجده في وسط المدينة، على خلفية منشور له عبر الفيس بوك نقل فيه خبر عن التنسيق الأمني.

11-6-2020: مددت محكمة صلح طولكرم، توقيف الصحفي سامي الساعي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

20-6-2020: رفضت أجهزة أمن السلطة الافراج عن الصحفي الفلسطيني سامي الساعي، والذي اعتقل من مكان عمله وسط مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. ما اضطر للاضراب عن الطعام الأسبوع الماضي ليومين متتالين، احتجاجاً على استمرار اعتقاله.

23-6-2020: مددت النيابة في طولكرم اعتقال الزميل الصحفي سامي الساعي بدعوى استمرار التحقيق.

24-6-2020: المحكمة ترفض سادس طلب إخلاء سبيل الصحفي سامي الساعي ، فيما قامت قوات من الأمن الوقائي بتفتيش منزله.

25-6-2020: قرّرت محكمة صلح طولكرم، 2020، تمديد اعتقال مراسل فضائية "النجاح الإخبارية" ومدير صفحة "كرمول طولكرم" على "فايسبوك" ( Facebook) الصحافي سامي الساعي، للمرة الثانية ولمدة سبعة أيام، بتهمة "إنشاء صفحة إلكترونية فيها مساس بالسلطة".