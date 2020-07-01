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بلدية غزة وجمعية الخريجات تبحثان سبل تعزيز دور المرأة بصنع القرار

01 تموز / يوليو 2020 10:19

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غزة-الرأي

بحثت بلدية غزة مع جمعية الخريجات الجامعيات في قطاع غزة، سبل تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتعزيز دورهن في لجان الأحياء، وتنفيذ مشروع " النساء التي لديهن القوة" والذي يهدف دمج مشاركة في لجان الأحياء .
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، بحضور عضو المجلس البلدي، بدر صبرة، ورئيسة جمعية الخريجات وداد الصوراني، ولفيف من رؤساء وأعضاء لجان الأحياء .
وناقش المجتمعون سبل تنفيذ مشروع النساء التي لديهن القوة ثم دمج النساء المشاركات في المشروع في عمل لجان الأحياء .
وفي ذات السياق، عقدت بلدية لقاءً مع لجان الأحياء ناقشت خلاله دور اللجان في الكشف الميداني والإفادات المتخصصة وكيفية تقديم البيانات، ومعلومات عن نظم المعلومات الجغرافية في البلدية .
وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي، بدر صبرة، ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية، ولفيف من رؤساء وأعضاء لجان الأحياء في المدينة .
وأكد عضو المجلس البلدي، بدر صبرة، تكامل دور البلدية مع لجان الأحياء في خدمة المواطنين وتعزيز العمل التشاركي بين البلدية والمجتمع، وتحقيق رؤية البلدية ولجان الأحياء في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين .

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