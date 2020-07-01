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الاحتلال يهدم منزلًا وبركسًا بالقدس

01 تموز / يوليو 2020 10:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة ياسين زعاترة في حي دير السنة في جبل المكبر.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال هدمت بركسا سكنيا لعائلة أبو طير ببلدة العيسوية شمال شرق القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت خلال آيار المنصرم 59 منشأة، شملت 15 منزلا، من بينها خمسة منازل قام إصحابها بهدمها ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية ضخمة، في بلدات سلوان، وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

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