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غزة ستسقط رهان الاحتلال على تجزئة الوطن

حماس: مسيرات اليوم غضب حقيقي ضد خطة الضم

01 تموز / يوليو 2020 10:26

غزة- الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مسيرات اليوم ستكون بمثابة يوم غضب حقيقي لمواجهة قرار الضم الاستعماري وصفقة القرن.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن "غزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الصهيوني وستسقط رهان العدو على تجزئة الوطن".

وشدد قاسم على أن الحركة حاضرة وموحدة مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية في الميدان؛ لموجهة مخطط الضم الاستعماري، مطالبا بتوحيد الجهد الفلسطيني.

وشدد على ضرورة وجود حالة وحدة متكاملة ليس فقط في غزة بل ينسحب على جميع الساحات لمواجهة مخطط الضم، داعيا قيادة السلطة إلى أن تبادر للدعوة إلى عقد الإطار القيادي الموحد، والذي يعد مطلب الفصائل كافة.

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