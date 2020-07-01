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حماس: خطورة خطة الضم تستدعي إطلاق يد الجماهير بالضفة

01 تموز / يوليو 2020 11:07

غزة- الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتنا، وخطورة خطة الضم التي تستهدف سرقة أراضي الضفة الغربية؛ تستدعي حراكًا شعبيًا في الضفة، وإطلاق يد الجماهير الفلسطينية هناك لمواجهة الاحتلال على الحواجز والنقاط العسكرية لإفشال مخططاته.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، إن وحدة الموقف الفصائلي والحراك الشعبي الكبير الرافض لخطة الضم يتطلب موقفًا سياسيًا من السلطة ضد الاحتلال ينسجم مع مخاطر المرحلة، ويعكس تطلعات شعبنا، ويعبر عن غضبه.

وبيّن أن الحراك الشعبي الكبير اليوم في قطاع غزة الرافض لخطة الضم وحجم الغضب الذي يعتري الجماهير الفلسطينية هو تأكيد وحدة شعبنا برفض خطة الضم الصهيونية، وإصراره على إفشالها، وأن خياراته مفتوحة لمواجهة الاحتلال.

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