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شرطة رفح تنهي خلافاً بين عائلتين على منزل قيمته "150"ألف دينار

01 تموز / يوليو 2020 11:08

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غزة-الرأي

تمكن مكتب التحقيق في مركز شرطة رفح من حل خلافاً بين عائلتين على منزل قيمته "150"ألف دينار .

وبين الرائد حسام فرحات مدير مكتب التحقيق "أن عدة شكاوى وردت إليه مفادها أن خلافاً نشب بين (م-ب) و(ح-د) على شراء منزل قيمته "150" ألف دينار، حيث يدعي "م-ب" أنه أشترى المنزل من "ح -د" ولكن الأخير ينكر عملية البيع.

وذكر فرحات أن فريق حل الخلافات في مكتب التحقيق والمكون من الرائد صبري عبد العال ،والنقيب علاء المسلمي
قد اجتمعا مع جميع الأطراف وعملا بشكل كبير على حل الخلافات بينهم ،حتى تمكنّا من الوصول لحلول وافق عليها الجميع.

وأضاف الرائد عبد العال أنه تم التوصل لحل بأن يقوم الأطراف بالتنازل عن الشكاوى المقدمة وإنهاء قضية المنزل على اعتبار أن البيع لم يقع مع احتفاظ المشتري بأمواله.

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