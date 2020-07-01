وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تشارك في المسيرة الوطنية الرافضة لقرار الضم وكالة الرأي الفلسطينية عيادات الدم والأورام تقدم خدماتها لنحو (41) ألف مراجع خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية بغزة رفضًا لخطة الضـم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3500 عملية جراحية يجريها مجمع ناصر الطبي منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أطباء المسالك البولية يجرون عملية إزالة ورم دقيقة لرجل مسن وكالة الرأي الفلسطينية قوات التدخل تُنفذ 3250 مهمة خلال يونيو وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام برفح يضبط مواد مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية " النقل والمواصلات" ترحب بالموظفين الجدد في الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والعمل التطوعي تشرعان بتنظيف بركة المجادلة بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة بلديات رفح تضبط "83" كيلو جرام من الشمام الفاسد

01 تموز / يوليو 2020 11:11

1
1

غزة-الرأي

ضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح ، كمية من الشمام الفاسد أثناء قيامهم بجولة ميدانية داخل أسواق المحافظة.

وبيّن المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة بلديات رفح أنه خلال جولة ميدانية في سوق رفح المركزي تم ضبط (83) كيلو جرام من فاكهة الشمام الفاسد مع بائعين في السوق المركزي أثناء عرضه للبيع .

وأوضح المقدم اليعقوبي أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها وكتابة محضر ضبط وإتلاف بحق البائع من طرف جهة الاختصاص في بلدية رفح

وأشار المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات ترافق موظفي أقسام البلدية في تنظيم وترتيب الأسواق وتتابع الحالة العامة للمواد الغذائية بشكل مستمر بهدف التأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومصادرة البضائع الفاسدة وإتلافها حسب الأصول .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟