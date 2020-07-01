شرطة بلديات رفح تضبط "83" كيلو جرام من الشمام الفاسد

غزة-الرأي

ضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح ، كمية من الشمام الفاسد أثناء قيامهم بجولة ميدانية داخل أسواق المحافظة.

وبيّن المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة بلديات رفح أنه خلال جولة ميدانية في سوق رفح المركزي تم ضبط (83) كيلو جرام من فاكهة الشمام الفاسد مع بائعين في السوق المركزي أثناء عرضه للبيع .

وأوضح المقدم اليعقوبي أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها وكتابة محضر ضبط وإتلاف بحق البائع من طرف جهة الاختصاص في بلدية رفح

وأشار المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات ترافق موظفي أقسام البلدية في تنظيم وترتيب الأسواق وتتابع الحالة العامة للمواد الغذائية بشكل مستمر بهدف التأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومصادرة البضائع الفاسدة وإتلافها حسب الأصول .