بلدية خان يونس والعمل التطوعي تشرعان بتنظيف بركة المجادلة بالمخيم

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع دائرة العمل التطوعي بمخيم خان يونس بتنفيذ أعمال تنظيف واسعة لبركة المجادلة والجانب الجنوبي لأحد الساحات الشعبية المتاخمة للبركة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والحفاظ على البيئة المحيطة.

وبين عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، أن فريق العمل التطوعي وبمساندة موظفي وآليات البلدية قد باشروا في تنظيف محيط الملعب وخاصة الجزء الجنوبي منه من النفايات التي كانت تغطي المكان بشكل كبير، وإزالة الأوساخ والأتربة في حوض الترسيب داخل بركة تجميع مياه الأمطار الواقعة في منطقة المجادلة بالمخيم، للحفاظ على البيئة والصحة العامة وللحد من المكاره الصحية وانتشار البعوض.

وبين أبو شمالة أهمية تلك الجهود التي تؤسس لشراكة حقيقية مع المجتمع المحلي بكل مكوناته، مشيراً إلى أن البلدية تسعى دوماً من أجل تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي خلفها الحصار واستمرار جائحة كورونا، مثمناً في ذات السياق دور لجنة العمل التطوعي التي تساعد بلدية خان يونس في عدة مجالات من خلال تنفيذ الحملات التطوعية وكانت لهم بصمات واضحة ساهمت في تعزيز العمل البلدي.

وجددت البلدية دعوتها إلى كافة القطاعات المؤسساتية والمجتمعية والتجمعات العائلية والشبابية والمواطنين إلى ضرورة الحفاظ على قدر كبير من الصحة العامة، وعدم إلقاء النفايات والمخلفات في الشوارع أو بالقرب من المرافق الخدماتية كون ذلك قد يتسبب في إحداث المكاره الصحية لا سيما في محيط البركة والملعب.