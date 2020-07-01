" النقل والمواصلات" ترحب بالموظفين الجدد في الوزارة

غزة- الرأي

التقى وكيل وزير النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ اليوم بالموظفين الجدد الذي جرى تعيينهم مؤخراً في الوزارة في الإدارات المختلفة.

جرى ذلك خلال لقاءً تعارفياً نظمته دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بحضور كل رؤساء القطاعات الثلاثة ، أ. معين قويدر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ود.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية، وم . حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص.

بدوره رحب أبو شرخ بالموظفين الجدد، معرباً عن سعادته بتعيين موظفين من فئة الشباب داعياً إياهم لاستثمار طاقتهم للارتقاء بالعمل.

وتحدث أبو شرخ عن أن النجاح طريقه واضح لمن أراد أن يرتقى ويطور العمل، داعياً الموظفين لمساعدة الجمهور خاصة أنّ الوزارة تعتبر خدماتية.

من جهتهم، شكر الموظفين وكيل الوزارة في كلمة ألقتها عنهم الموظفة سها أبو دياب على تنظيم هذا اللقاء الذي يزيد من الترابط وحسن العلاقة بين الإدارة والموظفين.