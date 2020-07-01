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التدخل وحفظ النظام برفح يضبط مواد مخدرة

01 تموز / يوليو 2020 11:17

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غزة-الرأي

ضبطت قوة التدخل وحفظ النظام في محافظة رفح جنوب قطاع غزة مواد مخدرة داخل مركبة بداخلها مجموعة من المواطنين أثناء تفعيل حاجز ميراج الغربي بالمحافظة.

وأوضحت قوة التدخل أن أفرادها المتواجدين على حاجز ميراج الغربي تمكنوا من ضبط مواد مخدرة عبارة عن "14" حبة روتانا ،وقطعتي حشيش" داخل سيارة بعد تفتيشها بشكل احترازي ضمن مهام الأفراد المتواجدين على الحاجز .

وأشارت قوة التدخل إلى أنه تم توقيف من كانوا بداخل السيارة والتحريز على المضبوطات وإحالتهم إلى شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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