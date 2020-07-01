قوات التدخل تُنفذ 3250 مهمة خلال يونيو

غزة-الرأي

نفذَّت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية 3250 مهمة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي في كافة محافظات قطاع غزة، شملت مهام متنوعة لحفظ أمن المواطنين والسكينة العامة.

وأوضح تقرير صادر عن قوات التدخل أن المهام التي نفذتها شملت 135 مهمة مشتركة مع الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة وشملت تنفيذ 880 مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في المحافظات، بالإضافة لتنفيذ 644 مهمة انتشار على الحواجز الثابتة والمتحركة وتأمين 377 أماكن متفرقة وحفظ أمن مواطنين وممتلكات عامة وخاصة.

وعلى صعيد ضبط الحالة الميدانية، فقد أشار التقرير إلى أن قوات التدخل نفذت أربع مهمات فض لتجمعات ومسيرات مخالفة للقانون ونحو 911 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة وسيارات توزيع الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ 88 مهمة تأمين نقل نزلاء، وتنفيذ 32 مهمة تدخل لحل مشاجرات عائلية.

وذكر التقرير أن قوات التدخل نفذت 66 مهمة تأمين تأمين مسيرات ومهرجانات وطنية، بالإضافة إلى 44 مهمة ضبطيات على الحواجز، ونحو 17 مهمة تأمين المعابر البنوك والبريد ونقل الاموال ، ومهمة تأمين وفود وشخصية بالإضافة الي 6 مهمات تأمين مباريات، إلى جانب تنظيم 109 زيارة.