الصحة: أطباء المسالك البولية يجرون عملية إزالة ورم دقيقة لرجل مسن

غزة-الرأي

تمكن الطاقم الطبي في قسم المسالك البولية بمستشفى شهداء الأقصى من إجراء عملية جراحية معقدة بنجاح لرجل مسّن (78) عاماً استمرت خلاله العملية عدة ساعات، وتم خلالها استئصال ورم خطير في الجزء العلوي من الحالب الأيمن ممتد لحوض الكلى اليمنى، حيث كان المريض يعاني من ضعف عام يصاحبه آلام شديدة يصاحبها بول مدمم بشكل متكرر ومنذ فترة طويلة.

من جهته، أكد د. هشام أبو معمر استشاري ورئيس قسم المسالك بالمستشفى أنه تم التعامل مع المريض فور وصوله المستشفى بإجراء الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة، واخضاعه لتصوير الرنين المغناطيسي بسبب الارتفاع في وظائف الكلى مما حال دون عمل للمريض اشعه مقطعيه بالصبغة.

وتبين بعد الفحص وجود ورم يمتد من الجزء الأعلى من الحالب الأيمن الى حوض الكلى اليمنى، إضافة الى انخفاض نسبة الهيموجلوبين إلى درجة متدنية تصل (6) جم.

وأضاف د. أبو معمر انه مما زاد من صعوبة حالة المريض التصاق الورم بالأعضاء المجاورة للكلى اليمنى كالكبد والقولون والوريد الأجوف السفلي ((Inferior Vena cava مما تطلب تدخلا جراحيا عاجلا لإنقاذ حياة المريض، وتم خلالها استئصال الكلى اليمنى والحالب الأيمن، وجزء من المثانة البولية وتم إصلاح الوريد الأبهر الأسفل، لافتا إلى الجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي في متابعة الحالة، وذلك بمشاركة كلا من د. أشرف حسونة و د. ناصر مهاني.

من جهتهم، قدّم المريض وذويه شكرهم للطاقم الطبي الذي أشرف على العلاج، حيث غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.