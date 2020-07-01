وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تشارك في المسيرة الوطنية الرافضة لقرار الضم وكالة الرأي الفلسطينية عيادات الدم والأورام تقدم خدماتها لنحو (41) ألف مراجع خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية بغزة رفضًا لخطة الضـم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3500 عملية جراحية يجريها مجمع ناصر الطبي منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أطباء المسالك البولية يجرون عملية إزالة ورم دقيقة لرجل مسن وكالة الرأي الفلسطينية قوات التدخل تُنفذ 3250 مهمة خلال يونيو وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام برفح يضبط مواد مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية " النقل والمواصلات" ترحب بالموظفين الجدد في الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والعمل التطوعي تشرعان بتنظيف بركة المجادلة بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: أطباء المسالك البولية يجرون عملية إزالة ورم دقيقة لرجل مسن

01 تموز / يوليو 2020 11:56

1
1

غزة-الرأي

تمكن الطاقم الطبي في قسم المسالك البولية بمستشفى شهداء الأقصى من إجراء عملية جراحية معقدة بنجاح لرجل مسّن (78) عاماً استمرت خلاله العملية عدة ساعات، وتم خلالها استئصال ورم خطير في الجزء العلوي من الحالب الأيمن ممتد لحوض الكلى اليمنى، حيث كان المريض يعاني من ضعف عام يصاحبه آلام شديدة يصاحبها بول مدمم بشكل متكرر ومنذ فترة طويلة.

من جهته، أكد د. هشام أبو معمر استشاري ورئيس قسم المسالك بالمستشفى أنه تم التعامل مع المريض فور وصوله المستشفى بإجراء الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة، واخضاعه لتصوير الرنين المغناطيسي بسبب الارتفاع في وظائف الكلى مما حال دون عمل للمريض اشعه مقطعيه بالصبغة.

 وتبين بعد الفحص وجود ورم يمتد من الجزء الأعلى من الحالب الأيمن الى حوض الكلى اليمنى، إضافة الى انخفاض نسبة الهيموجلوبين إلى درجة متدنية تصل (6) جم.

وأضاف د. أبو معمر انه مما زاد من صعوبة حالة المريض التصاق الورم بالأعضاء المجاورة للكلى اليمنى كالكبد والقولون والوريد الأجوف السفلي ((Inferior Vena cava  مما تطلب تدخلا جراحيا عاجلا لإنقاذ حياة المريض، وتم خلالها استئصال الكلى اليمنى والحالب الأيمن، وجزء من المثانة البولية وتم إصلاح الوريد الأبهر الأسفل، لافتا إلى الجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي في متابعة الحالة، وذلك بمشاركة كلا من د. أشرف حسونة و د. ناصر مهاني.

من جهتهم، قدّم المريض وذويه شكرهم للطاقم الطبي الذي أشرف على العلاج، حيث غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.

2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟