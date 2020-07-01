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الصحة: 3500 عملية جراحية يجريها مجمع ناصر الطبي منذ بداية 2020

01 تموز / يوليو 2020 11:59

الصحة: 3500 عملية جراحية يجريها مجمع ناصر الطبي منذ بداية 2020
الصحة: 3500 عملية جراحية يجريها مجمع ناصر الطبي منذ بداية 2020

غزة- الرأي

تمكن جراحو مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من إجراء نحو 3500 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام 2020، من بينها نحو 70 عملية وصفت بأنها ذات مهارة فيما فاقت العمليات الكبرى الـ 1500 عملية جراحية.

وذكر تقرير احصائي صادر عن المجمع اليوم الأربعاء، أن العمليات الخاصة بمستشفى الولادة والأمراض النسائية احتلت النصيب الأكبر من مجمل العمليات، تلتها عمليات الجراحة العامة وعمليات العظام، تلتها عمليات الأنف والأذن والحنجرة وعمليات المسالك البولية وعمليات الأسنان والأوعية الدموية.

وتستمر وزارة الصحة في قطاع غزة في تقديم خدماتها الطبية الجراحية و الاعتيادية، إلى جانب جهودها في الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، إذ سجل القطاع نجاحات طبية ونوعية، على الرغم من ما يواجهه من حصار يلقي بظلاله الثقيلة منذ أكثر من 14 عاماً على المرافق الصحية. 

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