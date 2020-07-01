مسيرة جماهيرية بغزة رفضًا لخطة الضـم وصفقة القرن

غزة- الرأي

شارك آلاف المواطنين، صباح الأربعاء، في مسيرة جماهيرية كبيرة بمدينة غزة رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها الفصائل والقوى الوطنية وكافة القطاعات الشعبية والمجتمعية من مفترق الصناعة بشارع الثلاثيني وسط غزة باتجاه دوار أنصار غرب المدينة.

ورفع المشاركون بالمسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وقالت الفصائل في كلمة له خلال المسيرة، إن قرار الضم تهديد لوجود شعبنا ويفسج المجال أمام اندلاع انتفاضة جديدة.

وأكدت أن إرادة شعبنا ستفشل مخطط الضم كما أفشلت سابقا مشروع التوطين، مشددة على أنها "لن تتأخر في التضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن أرضنا".

ودعت الفصائل، إلى تحقيق وحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة مشاريع الاحتلال.

وحيّت كل جهود مقاطعة الاحتلال حول العالم، معربةً عن تقديرها للمواقف السياسية العربية المعلنة تجاه قرار الضم.

وكانت فصائل ومؤسسات وتجمعات فلسطينية، دعت أمس أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات يوم "الغضب الشعبي" المزمع تنفيذها اليوم بمشاركة إعلامية موحدة.

وستنطلق اليوم حملة إعلامية فلسطينية موحدة رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وستشارك إذاعات وفضائيات ووكالات فلسطينية في الداخل والخارج في الحملة الواسعة، وسيغرد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ # لا_للضم.

ودعت 16 منظمة فلسطينية ودولية ومؤسسات حقوقية لمسيرات وتظاهرات في مدن وعواصم عدة حول العالم، إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهته لخطة الضم.

وتعتزم حكومة الاحتلال البدء بإجراءات ضم أراضٍ من الضفة المحتلة في الأول من تموز/ يوليو الحالي، بحسب ما أعلن عنه بنيامين نتنياهو، حيث تشير التقديرات الفلسطينية إلى أن عملية الضم ستصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.