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عيادات الدم والأورام تقدم خدماتها لنحو (41) ألف مراجع خلال 2019

01 تموز / يوليو 2020 12:11

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غزة-الرأي

أظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة أن عدد مراجعي عيادات الدم والأورام بلغ نحو (41) ألف مراجع خلال العام الماضي 2019.

ولفت التقرير الذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني أن وزارة الصحة تعتبر المقدم الوحيد لخدمة رعاية مرضى الدم والأورام من خلال أقسام الرعاية النهارية التي تقدمها لكلا من الأطفال والبالغين، وذلك في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الرنتيسي للأطفال بعدما تم نقل الخدمة من مجمع الشفاء الطبي لمستشفى الرنتيسي.

وأشار التقرير أن عدد زيارات الرعاية اليومية بلغت نحو (23) ألف زيارة موزعة على مستشفيي الأوروبي والرنتيسي.

وعن دور مركز المعلومات الصحي الفلسطيني في إعداد التقارير السنوية، أوضح أ. هاني الوحيدي مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة أن المركز يستقي معلوماته من مصادرها الأولية، ومن ثم يتم التحقق من دقة البيانات ومعالجتها وتحليلها، لافتا الى الدور المحوري الذي يقدمه المركز من خلال المؤشرات الصحية الهامة التي تساهم في قياس تطورات المشهد الصحي في قطاع غزة.

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