وزارة التعليم تشارك في المسيرة الوطنية الرافضة لقرار الضم

غزة- الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وكافة مديرياتها ومؤسساتها في المسيرة الوطنية الشعبية "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن"، الرافضة لقرارات الضم وصفقة القرن الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة " أن قرارات الضم والامعان في احتلال فلسطين وصفقة القرن الاستعمارية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية هي خطوات لن تمر لأن الشعب الفلسطيني موحد ويقف وحدة واحدة ضد جميع البرامج الاستعمارية.

ولفتت الوزارة الى أن الحراك الجماهيري والهبة الشعبية أمر مهم لايصال الرسالة للعالم والاحتلال بأننا نقف بكل استبسال للمواجهة والتحدي والدفاع عن وطننا ومقدساتنا وثوابتنا.