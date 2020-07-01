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أمٌ فلسطينية تزفّ ابنها شهيداً في المعتقلات السورية

01 تموز / يوليو 2020 12:29

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غزة-الرأي

نعت اللاجئة الفلسطينية "فاطمة عبود" ابنها الشاب الفلسطيني "عبد الله محمد خير السعد" بعد أن تعرفت على صورته بين صور جثث ضحايا التعذيب في السجون السورية "قيصر".
وقالت "لم يضع رسالة كعادة المسافرين تقول إني عائدٌ وتسكت الظنون... الحمد لله الذي شرفني باستشهاده، إبني عبد الله أزفه شهيداً جميلاً بإذن الله. الذي استشهد تحت آثار التعذيب ونقص الرعاية الصحية في إحدى المعتقلات الإجرامية"
الشاب"عبد الله السعد" قضى تحت التعذيب بعد أن اعتقل عام 2012 من جامعة دمشق، كان طالب في كلية الأداب قسم اللغة العربية، وهو من سكان مخيم اليرموك بدمشق.
من جانبه وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية (620) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري.

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