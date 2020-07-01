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إغلاق الخليل بشكل كامل 5 أيام للحد من تفشي "كورونا"

01 تموز / يوليو 2020 01:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، إغلاق مدينة الخليل ومنع الحركة فيها بشكل كامل لمدة خمسة أيام اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء للحد من تفشي وباء كورونا.

وأهاب البكري في بيان صحفي، بأبناء المحافظة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

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