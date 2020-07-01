إغلاق الخليل بشكل كامل 5 أيام للحد من تفشي "كورونا"

الخليل - الرأي

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، إغلاق مدينة الخليل ومنع الحركة فيها بشكل كامل لمدة خمسة أيام اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء للحد من تفشي وباء كورونا.

وأهاب البكري في بيان صحفي، بأبناء المحافظة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.