إغلاق نابلس بشكل كامل لمدة 5 أيام جراء "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان اليوم الأربعاء، إغلاق المحافظة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشكل تام لمدة خمسة أيام؛ لتمكين الطواقم الطبية المختصة من تحديد الخارطة الوبائية لـ"كورونا" وحصر المخالطين.

وقال رمضان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة الطوارئ بنابلس، إن الإغلاق يبدأ من الساعة التاسعة من مساء اليوم، وينتهي الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل

ويشمل القرار منع حركة المواطنين، ومنع التنقل بين القرى والمخيمات والمدن، وإغلاق كافة القطاعات العامة والخاصة باستثناء المخابز والصيدليات، فيما يسمح فقط بالعمل للطواقم الطبية ومقدمي الخدمات الحيوية.

وناشد الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، داعيًا لتفعيل اللجان الشعبية المسؤولة من قوى الأمن على مدار الساعة طيلة الخمسة أيام.

وأكد أن الأجهزة الأمنية والوزارات ذات الاختصاص ستتابع تنفيذ القرار على مدار 24 ساعة، وسيكون هناك عقوبات على كل المخالفين.

وتسجل محافظة نابلس ازدياداً يومياً بأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات النشطة حتى صباح اليوم 142 حالة، بينهم عدة حالات خطرة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.