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وفاة جديدة لمغترب فلسطيني بالسعودية بفعل "كورونا"

01 تموز / يوليو 2020 03:50

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وفاة المواطن فضل إسماعيل عيسى الزعيم (52عاماً)؛ بسبب فيروس "كورونا".

وبوفاة المواطن الزعيم ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف جالياتنا بالخارج إلى 161 حالة وفاة، إضافة إلى 2586 إصابة و1355 حالة تعافٍ، وفق آخر إحصائية صادرة عن الخارجية.

أما في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 3045 إصابة، تعافى منها 634 حالة، و 11 حالة وفاة.

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