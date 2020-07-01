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الاحتلال يفتح الملاجئ في عسقلان خشية الغضب الفلسطيني

01 تموز / يوليو 2020 04:00

9999057932
9999057932

فلسطين المحتلة - الرأي

قرّر رئيس بلدية عسقلان، "تومر جلام"، اليوم الأربعاء، فتح الملاجئ ورفع حالة التأهب في المدينة تحسبًا لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة رداً على قرار خطة الضم.

ونقل موقع "القناة السابعة" العبرية، عن "جلام"، قوله: إن "هذا القرار اتخذ عقب نقاشات أجراها مع جهات أمنية"، مؤكدًا أنه يستعد منذ أسبوع لسيناريوهات تصعيد استعدادًا لإعلان الضم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تعهد بالشروع في تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية بحلول الشهر يوليو.

وتقضي الخطة بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، ويشمل ذلك مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة وما بين الخليل وبيت لحم.

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