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جوجل تعلن عن "Camp Google 2020" لمساعدة الأطفال على تعلم المهارات الرقمية

02 تموز / يوليو 2020 08:22

جوجل تعلن عن "Camp Google 2020" لمساعدة الأطفال على تعلم المهارات الرقمية
جوجل تعلن عن

أعلنت شركة جوجل عن استضافة حدث افتراضى لمطورى أجهزة المنازل الذكية فى الثامن من يوليو بدلاً من مؤتمر Google I / O الذى تم إلغاؤه، وقد وعدت الشركة بتغطية "المميزات الجديدة والقادمة لمطورى ومستخدمى المنازل الذكية"، ومن المنتظر أن يتضمن الحدث كلمة رئيسية مدتها 45 دقيقة، وسلسلة من جلسات المطورين ولوحة تضم شركة جوجل وشركات أخرى فى صناعة المنزل الذكي.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فستستعرض الكلمة الرئيسية، التى ستقدمها مديرة إدارة المنتجات فى جوجل Michele Turner لنظام Smart Home Ecosystem والذى يوفر ميزات واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمنزل الذكى من جوجل إلى جانب مزاياها للمطورين والمستخدمين.

وعلى الرغم من تركيزها على المطورين، إلا أن مفاتيح Google I / O السابقة قدمت منتجات وخدمات منزلية ذكية جديدة، وتقول جوجل إنها ستستخدم القمة "لمشاركة مبادراتنا الأخيرة للمنتجات المنزلية الذكية".

ويعد قسم المنزل الذكى من جوجل مشغول منذ إعادة تسمية Nest لعام 2019، ففى العام الماضى، أصدرت الشركة مكبر الصوت الذكى Nest Mini، وموجه شبكة Nest Wifi، وشاشة ذكية جديدة وNest Hub Max، فى وقت سابق من هذا العام، قامت أيضًا بتجديد اشتراك Nest Aware لكاميراتها الأمنية المنزلية الذكية، وأعلنت عن سلسلة من التحسينات لمساعد جوجل.

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