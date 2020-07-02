اكتشاف مذهل.. نوع من الفطر يمنع تساقط الشعر!

اثبت مجموعة من العلماء انه يمكن لفطر ريشي ان يمنع عملية تساقط الشعر حتى عند الرجال المصابين بالصلع.

ويزرع فطر Reishi في الصين واليابان وأمريكا الشمالية، وتُعدُّ عملية زراعة فطر ريشي عملية طويلة ومعقدة.

وقال خبراء ان عدم الاهتمام بحل مشكلة تساقط الشعر لأنه لا يعود الى حالة خطيرة، ويرجع التساقط لعدة أسباب، وقد تكون مؤقتة أو دائمة.

ويعود سبب التساقط المؤقت لـ الإجهاد والمرض وعلاج السرطان. اما السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال - نمط صلع الذكور - دائم.

وقد يبدو علم الوراثة عقبة لا يمكن التغلب عليها، ولكن الأبحاث تكشف أن بعض الأطعمة تحتوي على خصائص يمكن أن توقف تساقط الشعر.

وثبت أن فطر Reishi، وهو عنصر أساسي في ممارسات الطب التقليدي، يؤدي هذه الوظيفة. ولفهم كيف يمكن لهذا الفطر أن يوقف صلع نمط الذكور، من المهم أن تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء الصلع.

ويوضح Hairguard، وهو مورد على الإنترنت لتساقط الشعر، تحويل هرمون ديهدروتستوسترون (DHT) من هرمون التستوستيرون بواسطة الإنزيم المعروف باسم 5α-reductase. إن هذه عملية طبيعية، وليست ضارة لغالبية الأفراد. والرجال الذين لديهم استعداد وراثي لصلع نمط الذكور، على الرغم من ذلك، حساسون لـ DHT في فروة الرأس.

وهذا هو السبب الرئيسي للثعلبة الوراثية (AGA) المعروف أيضا باسم الصلع الذكري.

وتبين في دراسة بحثية أن فطر Reishi يساهم في تثبيط هرمون التستوستيرون.

وبشكل حاسم، وجدت الدراسة أن فطر Reishi يقلل بشكل كبير من مستويات 5-alpha reductase، ما يمنع تحويل هرمون التستوستيرون إلى DHT أكثر قوة. وبما أن المستويات العالية من DHT تسبب الصلع الذكري، فمن المعقول استنتاج أن فطر Reishi يمكن أن يوقف هذه العملية.