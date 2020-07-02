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قرار صادم لغوغل بشأن واتسآب وماسنجر وإنستغرام

02 تموز / يوليو 2020 08:30

قرار صادم لغوغل بشأن واتسآب وماسنجر وإنستغرام
قرار صادم لغوغل بشأن واتسآب وماسنجر وإنستغرام

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية قرارا وصفته تقارير بـ"الصادم" بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "غوغل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غير تطبيق "غوغل للصور" من إعداداته الافتراضية، بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويا واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "غوغل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تضمنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًا للصور لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًا.

وتسببت تلك التقنية بأزمات لعدد من المستخدمين لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.

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