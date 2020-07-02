حالات صحية متنوعة تدفعك إلى الشعور بآلام الظهر

تعد آلام الظهر حالة صحية شائعة، ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لأشهر، وفي معظم الأحيان، لا ينتج ألم الظهر عن مرض خطير، لكنه قد يعكس حالات صحية مختلفة.

وليس من الممكن دائما تحديد سبب آلام الظهر، ولكن نادرا ما يكون هناك أي شيء خطير. ومعظم آلام الظهر غير محددة، ما يعني أنه لا يوجد سبب واضح.

ويمكن أن ينشأ الألم من المفاصل أو العظام أو الأنسجة الرخوة داخل وحول العمود الفقري.

ويحدث الألم غير المحدد أو الميكانيكي في بعض الأحيان بسبب وقفة سيئة أو رفع شيء ما بشكل خاطئ، ولكن يمكن أن يحدث أيضا دون سبب. ويمكن أن يتطور الألم في جميع الأحوال، فجأة أو تدريجيا، ولكن يتحسن عادة في غضون أسابيع قليلة.

كما يمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب إصابة بسيطة، مثل الإلتواء أو الإجهاد. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تصاب بهذا النوع من آلام الظهر بسبب الشعور بالضغط أو الجري.

ومع ذلك، هناك حالات طبية يمكن أن تسبب آلام الظهر مثل الانزلاق الغضروفي وعرق النسا والتهاب الفقرات التصلبي وانزلاق الفقار.

ويتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مختلف عن آلام الظهر غير المحددة، ويمكن أن تصبح مشكلة خطيرة.

-هل يمكن أن يسبب القولون العصبي آلام الظهر؟

غالبا ما يبلغ الأشخاص المصابون بالقولون العصبي عن ألم أسفل الظهر، خاصة أثناء الليل. وربما يكون هذا الألم غير مرتبط بالحالة، أو قد يكون الألم بمثابة إشارة للإصابة بالقولون العصبي.

ويشعر المصاب بالقولون العصبي بالألم في مكان آخر غير المكان الذي نشأ فيه. ومثال على ذلك، هو عندما يشعر الناس بألم في الفك عند الإصابة بنوبة قلبية. ما يعني أنه من الممكن إحالة الألم الذي يسببه القولون العصبي في الجهاز الهضمي إلى الظهر.

-هل الانتفاخ يسبب آلام الظهر؟

يحدث الانتفاخ عندما يملأ البطن الهواء أو الغازات، ما يجعل بطنك يبدو أكبر وأكثر قساوة.

ويمكن أن يكون الانتفاخ مؤلما للغاية وغير مريح، وقد يشعر الشخص بهذا الألم في الظهر.

ويدعم ظهرك الجسم ويثبته ولكنه عرضة للإجهاد، لذا ليس من غير المألوف أن تشعر بألم في الظهر عند الانتفاخ.

ويحدث هذا غالبا أثناء الحيض أو الحمل أو عندما يعاني شخص ما من عدوى المسالك البولية أو الانتباذ البطاني الرحمي.

-هل يسبب الإمساك آلام الظهر؟

ألم الظهر ليس عرضا شائعا للإمساك، ولكن يمكن أن يصاحب الإمساك آلام في الظهر، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي حالة، مثل العدوى، إلى آلام الظهر.

وقد يكون الإمساك أحد الآثار الجانبية للحالة، ما يدفعك إلى الاعتقاد بأن أحدهما تسبب في الآخر.

ويمكن لانحشار البراز أو الإمساك المزمن أن يسببا آلاما أسفل الظهر في بعض الأحيان. كما يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن الحالة إلى ألم في الظهر أو البطن.