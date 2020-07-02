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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الضفة

02 تموز / يوليو 2020 08:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 7 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من جنين، وهم: الشاب محمد عمر الجمل واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه رشدي بعد اقتحام منزليهما في حي المراح، والأسير المحرر ناصر زيدان الجدع بعد اقتحام منزله في حي خروبة من مدينة جنين، وهو من بلدة برقين، والشاب أوس ابراهيم علي جبارين من قرية الطيبة بعد أن داهمت منزل ذويه.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت الشابين: محمود عبد الرحمن خلف، وخالد عدنان سلمان من طولكرم، فيما اعتقلت الفتيين مهند حسين النتشة (18 عاما)، وعلاء محمد الطيطي (17 عاما) من الخليل بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وذكرت أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب رمضان جنازرة من بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب المدينة بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.

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