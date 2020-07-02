مدرسة سعودية تدخل غينيس للأرقام القياسية بـ323 ألف غطاء بلاستيكي

على الرغم من توقف الدراسة في جميع مدارس الممكلة العربية السعودية، بسبب جائحة كورونا، إلا أن هناك الكثير من النجاحات الغريبة التي استطاعت تحقيقها بعض المدارس وصلت لتسجيل أرقام قياسية في الموسوعة العالمية غينيس.

فقد نجحت المدرسة البريطانية الدولية في جدة بالمملكة العربية السعودية في ربط 323.103 أغطية لعبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر، وبذلك حققت رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، متفوقة على الرقم القياسي السابق المسجل في هولندا بـ260.866 غطاء بلاستيكياً.

تقول المدرسة عن الهدف من وراء ما قامت به، هو التوعية بالاستهلاك المفرط للعبوات البلاستيكية، حيث جاءت عقب حملة توعوية نظمتها المدرسة وجمعت خلالها آلاف الأغطية البلاستيكية، كما قامت بإرسال جميع الأغطية لشركة إعادة تدوير وتبرعت بالأموال الناتجة لشراء معدات متخصصة لأصحاب الهمم كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.





في تصريحات لها تقول نائبة مدير المدرسة البريطانية الدولية في جدة سونيا ساتكليف: «حاولنا كسر الرقم القياسي لأكثر من عام، وكان هدفنا التوعية بالتلوث الناجم عن الاستهلاك المفرط للعبوات البلاستيكية، خاصة آثاره في المحيطات، بدأنا الحملة بجمع أكبر عدد ممكن من الأغطية وساهمنا إلى حد معين في تنظيف المنطقة المحيطة بالمدرسة خلال حملات جمع الأغطية».

وتابعت: «رسالتنا تمثلت في توضيح مدى الاستهلاك المفرط للبلاستيك، وكيفية تحويل هذه المواد إلى معدات متخصصة لمن هم أقل حظاً من الأطفال، كان انجازاً للعمل المشترك والرؤية الموحدة والتعاون».

وتعاملت المدرسة مع هذه الحملة الضخمة بطريقة منهجية لإيجاد أفضل الطرق في وضع الثقوب في الأغطية وقياس خيوط الصيد، واستخدم المنظمون الحجم القياسي للأغطية البلاستيكية وخيوط صيد ذات جودة عالية، وقامت بنشر صور ما حققته عبر منصات التواصل الاجتماعي .