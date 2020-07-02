وكالة الرأي الفلسطينية بتسجيل 700 هدف.. ميسي ينضم لقائمة العظماء وكالة الرأي الفلسطينية صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟ وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سعودية تدخل غينيس للأرقام القياسية بـ323 ألف غطاء بلاستيكي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية معمر إثيوبي في الـ114 من العمر يشفى من كورونا: كانت معجزة وكالة الرأي الفلسطينية حالات صحية متنوعة تدفعك إلى الشعور بآلام الظهر وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي مشترك لحركتي حماس وفتح ظهر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مشعل: تأجيل الضم خدعة وهناك فرصة لتوحيد الصف الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية الحليب غير المبستر يحمل خطرا يهدد الصحة أكثر مما ينفعها وكالة الرأي الفلسطينية أفضل وقت لتناول مشروب صحي يوفر نتائج سريعة لفقدان الوزن!
أخبار » عجائب وطرائف

صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟

02 تموز / يوليو 2020 09:00

صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟
صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟

تحولت صورة سمكة ذات ألوان مختلفة ونابضة بالحياة  إلى الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى اليابان.

السبب في إثارة السمكة للجدل هوشكلها ومظهرها الغريب، الأمر الذى جعل رواد هذه المواقع لا يصدقون كونها سمكة حقيقية وأنها صورة معدلة ببرنامج الفوتوشوب الشهير.

وتعود القصة حين نشرت قناة Fishing Gang Azusa الشهيرة على موقع التدوين القصير تويتر   صورة مثيرة للاهتمام لأحدث صيد لها وهى سمكة براقة ملونة بدت شبه مصبوغة.

 على الفور بدأ المتابعين في التساؤل إذا كانت الصورة حقيقية أو مجرد حالة من الكثير من "فوتوشوب"، ولكن هذا لم يكن قبل أن ينشر أزوسا صاحب القناة، مقطع فيديو على يوتيوب يصطادون هذه الأسماك.

ولكن في مقطع فيديوتم نشره، تُظهر اللقطات، السمكة التى تبدو غريبة وكيفية اصطيادها، وبحسب موقعodditycentral، يبدو أن الأسماك ذات المظهر المطلى والملونة تُعرف باسم "كينوبيلا" فى اليابان، حيث تعيش فى المحيط الأطلسي الهادئ والهندى، وتسكن الشعاب المرجانية والسواحل الصخرية، وعلى الرغم من لونها، إلا أنها من الأسماك السامة والبعض منها قابل للأكل.

منذ أن تم نشر الصورة الأصلية للسمكة على صفحة، أزسونا على تويتر ، حصدت أكثر 300 ألف إعجاب.

الجدير بالذكر أن اليابان تقع في منطقة نشطة بركانيا وزلزاليا في المحيط الهادئ، معروفة باسم "حلقة النار" التي زاد نشاطها مؤخرا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟