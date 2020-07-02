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بتسجيل 700 هدف.. ميسي ينضم لقائمة العظماء

02 تموز / يوليو 2020 09:02

بتسجيل 700 هدف.. ميسي ينضم لقائمة العظماء
بتسجيل 700 هدف.. ميسي ينضم لقائمة العظماء

نجح نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، في تسجل الهدف الـ700 بمسيرته المهنية بعد تسجيله هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد ضمن بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ليصبح سابع لاعب يسجل 700 هدف على الأقل في مسيرته، وتوزعت أهدافه بين 630 هدفا برفقة برشلونة و70 هدفا على المستوى الدولي.

كما أصبح على بعد 13 هدفا فقط من معادلة سجل بيليه مع سانتوس البرازيلي ويصبح أكثر لاعب تسجيلا لفريق واحد في التاريخ بواقع 643 هدفا، بحسب ما نقل موقع "جول".

هذا وكان قد سبق الأرجنتيني 6 لاعبين في رصيدهم 700 هدف وأكثر، وهم جوزيف بيكان صاحب الـ805 أهداف في 530 مباراة، والبرازيلي بيليه صاحب 779 هدفا في 842 مباراة.

كما وشهدت القائمة تواجد برازيلي آخر هو روماريو صاحب 748 هدفا في 965 مبارة، وخلفه البرتغالي رونالدو صاحب الـ722 هدفا في 993 مباراة، بالإضافة لفيرينتس بوشكاش، صاحب 709 أهداف في 720 مباراة.

والألماني جيرد مولر الذي أحرز 701 هدف في 762 مباراة.

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