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5 دول تتنافس لاستضافة نهائيات كأس آسيا

02 تموز / يوليو 2020 09:11

5 دول تتنافس لاستضافة نهائيات كأس آسيا
5 دول تتنافس لاستضافة نهائيات كأس آسيا

تتنافس 5 دول آسيوية بعد انسحاب الأردن على استضافة نهائيات كأس آسيا لعام 2027.

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في بيان له أن الهند وايران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

​وأوضح الاتحاد: بعد دعوة جميع الاتحادات القارية للتعبير عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا 2027 بحلول 30 حزيران/يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء...هي الهند، إيران، قطر، السعودية وأوزبكستان".

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021.

واستضافت الإمارات النسخة السابقة من بطولة كأس آسيا، وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وقرر الاتحاد مطلع أبريل/ نيسان الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس/ آذار، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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