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اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية

02 تموز / يوليو 2020 09:17

اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية
اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية

أعلن الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي، عن فتح باب الانتساب له، حسب النظام الأساسي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الاعلام في جلسته الأخيرة، تحديد الفترة من 1/7/2020 وحتى 14/7/2020، موعداً لاستلام طلبات العضوية الجديدة.

وأوضح الزميل أسامة فلفل، رئيس الاتحاد، انه تواصل مع الزميل وائل الشيوخي نائب الرئيس، بهذا الخصوص، واتفقا على فتح باب العضوية للمرة الثانية تنفيذاً للقانون الأساسي.

من جهته، قال الزميل أشرف مطر، رئيس لجنة العضوية باتحاد الاعلام الرياضي، إن مجلس إدارة الاتحاد وبناءً على النظام الأساسي قرر فتح العضوية للمرة الثانية بعدما سبق له أن قام بفتح ملف العضوية في شهر كانون ثاني الماضي.

وأوضح مطر، ان لجنة العضوية ستقوم بعد انتهاء المهلة الثانية المحددة، بالانعقاد من أجل البت بكل الملفات المقدمة للعضوية، سواء من الفترة الأولى أو الثانية، خاصة أن جائحة كورونا أوقفت عجلة الحياة وأثرت على سير العمل، لذلك قرر المجلس دمج كل الملفات ومناقشتها خلال المرحلة المقبلة.

ودعا اتحاد الاعلام الزملاء الإعلاميين تسليم ملفاتهم إلى الأمين العام للاتحاد الزميل مصطفى صيام، أو للزميل محمد حجاج في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة غزة خلال الفترة المحددة.

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