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267 أسيرًا من قطاع غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين

02 تموز / يوليو 2020 09:54

غزة- الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال بلغ 267 أسيرا بينهم أسيرتين.

وذكر فروانة في بيان له، أن هؤلاء الأسرى موزعين على محافظات القطاع الخمس، وأن محافظة الشمال هي الأعلى حيث بلغت (23.6%).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت في 28 من حزيران الماضي المواطن عز الدين زهير بدر حسين (26عاما) من سكان جباليا البلد أثناء محاولته التسلل عبر البحر شمال القطاع.

وأوضح فروانة، أنه وبعد تحديث البيانات في أعقاب اعتقال المواطن والافراجات الأخيرة، فان آخر المعطيات الاحصائية حتى الأول من تموز/يوليو الجاري تفيد بأن اجمالي عدد أسرى غزة انخفض الى (267) اسيرا، بينهم أسيرتين.

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