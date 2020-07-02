النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020
أخبار فلسطينية
- مشعل: تأجيل الضم خدعة وهناك فرصة لتوحيد الصف الداخلي
- المقاومة في غزة تبعث رسائل تحذير للاحتلال… وإطلاق 24 صاروخا تجريبيا تجاه البحر
- يوم غضب شعبي فلسطيني موحد في الضفة وغزة رفضا للضم
- فلسطين.. عودة مئات العالقين من تركيا والإمارات وأمريكا والوضع يزداد سوءا في الضفة……
أخبار إسرائيلية
- وزير إسرائيلي بارز: تطبيق مخطط الضم سيبدأ بعد أسابيع أو شهور
- "نتنياهو" يعلن عدم التوافق حول خطة الضم
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الاخبار الدولية
- البرلمان الألماني يدعو إسرائيل إلى التخلي عن خطط ضم أراض بالضفة الغربية
- 40 سياسية حول العالم يعترضن على مخطط نتنياهو
- الفاتيكان يستدعي سفيري واشنطن و"تل أبيب" بسبب مخطط الضم
- العفو الدولية: مخطط الضم غير قانونيّ ويرسّخ قانون الغاب
الاخبارالعربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- وزير إسرائيلي بارز: تطبيق مخطط الضم سيبدأ بعد أسابيع أو شهور
- فلسطين.. عودة مئات العالقين من تركيا والإمارات وأمريكا والوضع يزداد سوءا في الضفة……
- جونسون في مقال خصّ به “يديعوت أحرونوت”: كصديق لإسرائيل أناشدكم عدم الضم والمملكة…
- فلسطين .. دائرة شؤون المفاوضات أطلقت كتابا جديدا بعنوان “الضم الوشيك” إشادة بموقف…
- المقاومة في غزة تبعث رسائل تحذير للاحتلال… وإطلاق 24 صاروخا تجريبيا تجاه البحر
- يوم غضب شعبي فلسطيني موحد في الضفة وغزة رفضا للضم
- يوم “غضب” بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضًا لـ”خطة الضم”
- فلسطينيون وإسرائيليون ينددون بمشروع “الضم”
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الشرق الأوسط
- إطلاق صواريخ تجاه البحر... رسائل من {حماس} لإسرائيل
- إسرائيل تنتهج سياسة الفصل العنصري في فنادق العزل
الخليج الإماراتية
- 40 سياسية حول العالم يعترضن على مخطط نتنياهو
الاخبار اللبنانية
الاهرام المصرية
- البرلمان الألماني يدعو إسرائيل إلى التخلي عن خطط ضم أراض بالضفة الغربية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من القدس والضفة
- طائرات استطلاع قوات الاحتلال تحلق في اجواء غزة
- مناقشات سرية بين إسرائيل وإدارة ترامب
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- مشعل: تأجيل الضم خدعة وهناك فرصة لتوحيد الصف الداخلي
- بدران: مؤتمر يجمع حركتي حماس وفتح اليوم لمواجهة "الضم"
- العاهل الأردني يجدد رفض أي إجراء إسرائيلي لضم أراضٍ بالضفة الغربية
- الصحة العالمية تحذر: هذه الدول تواجه "معركة صعبة" مع كورونا
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من جنين وطولكرم
- الفاتيكان يستدعي سفيري واشنطن و"تل أبيب" بسبب مخطط الضم
القدس المحلية
- إسرائيل تبدأ تزويد مصر بالغاز من حقل تمار
- الفاتيكان: الإجراءات الأحادية يمكن أن تعرض السلام للخطر
- إغلاق مناطق في إسرائيل بسبب كورونا والمصادقة على قانون تتبع المرضى
- غزة: الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين ورعاة أغنام
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الحياة الجديدة
- غدا.. مؤتمر صحفي للواء الرجوب لاستعراض برنامج وطني مشترك لمواجهة خطة الضم
- فرنسا: ضم إسرائيل لأي أراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب
- كورونا في القدس.. 148 إصابة والتوقعات تنذر بانتشار أوسع للفيروس
جريدة الأيام
- مؤتمر صحافي لبشارة حول الرواتب .. اليوم
- »توقيع مذكرة لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني
- »غزة: أُسرة تتحدى البطالة بمطعم "الست بنات"
- »رمضان يعلن إغلاق نابلس لخمسة أيام
- »إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله لخمسة أيام
- »تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم
وكالة صفا
- العالول: عدم إعلان الضم لا يعني انتصارا ومعركتنا مع الاحتلال مستمرة
- حماس: مؤتمر صحفي مشترك يجمع العاروري والرجوب
- يرفع حصيلة اليوم إلى 330
- الصحة: 50 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" بالضفة
وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من جنين وطولكرم
- مشعل: تأجيل الضم خدعة وهناك فرصة لتوحيد الصف الداخلي
- مؤتمر صحفي مشترك لحركتي حماس وفتح ظهر اليوم
- إصابة أحد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم بفيروس كورونا
- الصحة بالضفة تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
- مستوطنون يستولون على بئر ويسرقون مياهه في نابلس
- "نتنياهو" يعلن عدم التوافق حول خطة الضم
- الحكومة تعلن إغلاق محافظات الضفة كلياً لـ5 أيام
سما نيوز
- مشعل يطرح برنامجا لمواجهة الضم.. "اشتباك مباشر"
- اولمرت: مخطط الضم "خطأ فاذح".. وعدم اقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا محدقا على اسرائيل..!
- العالول: خطة عمل مشتركة سيعلن عنها غدا بالمشاركة مع حركة حماس
- تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في الخليل ورام الله يرفع حصيلة اليوم إلى 33
- وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..
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فلسطين اليوم
- القائد النخالة:المقاومة قادرة على حماية الحقوق والثوابت و مسار التسوية ثَبَت فشله
- 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 في الخليل
- تطرق إلى رواتب الموظفين
- ملحم يعلن إغلاق محافظات الضفة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بسبب "كورونا"
- د. الهندي: وحدة الموقف الفلسطيني يجب أن تُترجم إلى حراك شعبي كبير
عرب 48
- إغلاق شامل في الضفة و330 إصابة بكورونا خلال اليوم
- العفو الدولية: مخطط الضم غير قانونيّ ويرسّخ قانون الغاب
- أربعون امرأة سياسية حول العالم ضد مخطط الضم
- حصيلة إصابات قياسية منذ انتشار كورونا: 868 خلال أقل من 24 ساعة
- مخطط الضم: فوز بايدن وليس عقوبات أوروبية يثير مخاوف إسرائيل
- قبل الضم: الاحتلال يعتبر الوضع هادئا في الضفة
- الصحة الإسرائيلية: 172 إصابة بكورونا منذ منتصف الليل
- جونسون: الضم سيمنع دعما بريطانيا لإسرائيل بالمحافل الدولية
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 3 شبان ويعتدي بالضرب على رابع ...
- الاحتلال يعتقل فتيين من الخليل
- نصائح حول الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد
- الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم
- الاحتلال يسلم شابا من بيت لحم بلاغا لمراجعة م ...
- وقفتان احتجاجيتان في برشلونة وسرقسطة تنددا بخ .
حدث في مثل هذا اليوم
- 22تموز (يوليو)
- 2006م حزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخاً ويوقع عشرات الإصابات بين صفوف المستوطنين.
- 2004م اغتيال القائد الميداني في سرايا القدس " حازم ياسر إرحيم" ومساعده " رؤوف أبو عاصى" بطائرات الأباتشي الإسرائيلية واللذين اتهمتهما (إسرائيل) بخطف أشلاء 6 جنود في حي الزيتون إثر تفجير دبابة.
- 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تغنال مجاهدين من سرايا القدس في مدينة غزة ، هما الشهيدان : حازم ارحيم (35 عاماً) و رؤوف أبو عاصي (25 عاماً) .
- 2003م حراس الحرم الشريف يحبطون محاولة قام بها المستوطنون لاقتحام الحرم الشريف والصلاة فيه
- 2002ماغتيال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكان تواجده في حي الدرج بمدينة غزة الأمر الذي أدى إلى استشهاده واستشهاد مساعده زاهر نصار وأكثر من خمسة عشر آخرين وإصابة ما يزيد عن 150 فلسطينيا، في مجزرة إسرائيلية رهيبة.
- 1990 م الاحتلال يضع حجر أساس أول مغتصبة صهيونيّة في جنوب لبنان
- 1946 "أرغون تسفاي لئمي بأرتس بسرائيل" وترجمتها " المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل" . تأسست عام 1931ممن عناصر مسلحة من حركة بيتار، بالاشتراك مع الهاغاناه "ب" التي انشقت عن الهاغاناة الأم، بسبب اعتبرته سياسة الهاغاناة الدفاعية وكان فلاديمير جابو تنسكي زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية هو الأب الروحي للمنظمة، ودافيد رازيل القائد العسكري" وإبراهام شتيرين القائد السياسي.
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