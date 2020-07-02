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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020

02 تموز / يوليو 2020 10:01

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548)  الخميس 2/7/2020

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 22تموز (يوليو)
  • 2006م حزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخاً ويوقع عشرات الإصابات بين صفوف المستوطنين.
  • 2004م اغتيال القائد الميداني في سرايا القدس " حازم ياسر إرحيم" ومساعده " رؤوف أبو عاصى" بطائرات الأباتشي الإسرائيلية واللذين اتهمتهما (إسرائيل) بخطف أشلاء 6 جنود في حي الزيتون إثر تفجير دبابة.
  • 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تغنال مجاهدين من سرايا القدس في مدينة غزة ، هما الشهيدان : حازم ارحيم (35 عاماً) و رؤوف أبو عاصي (25 عاماً) .
  • 2003م حراس الحرم الشريف يحبطون محاولة قام بها المستوطنون لاقتحام الحرم الشريف والصلاة فيه
  • 2002ماغتيال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكان تواجده في حي الدرج بمدينة غزة الأمر الذي أدى إلى استشهاده واستشهاد مساعده زاهر نصار وأكثر من خمسة عشر آخرين وإصابة ما يزيد عن 150 فلسطينيا، في مجزرة إسرائيلية رهيبة.
  • 1990 م الاحتلال يضع حجر أساس أول مغتصبة صهيونيّة في جنوب لبنان
  • 1946 "أرغون تسفاي لئمي بأرتس بسرائيل" وترجمتها " المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل" . تأسست عام 1931ممن عناصر مسلحة من حركة بيتار، بالاشتراك مع الهاغاناه "ب" التي انشقت عن الهاغاناة الأم، بسبب اعتبرته سياسة الهاغاناة الدفاعية وكان فلاديمير جابو تنسكي زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية هو الأب الروحي للمنظمة، ودافيد رازيل القائد العسكري" وإبراهام شتيرين القائد السياسي.
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جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

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