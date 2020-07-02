وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 267 أسيرًا من قطاع غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية وكالة الرأي الفلسطينية 5 دول تتنافس لاستضافة نهائيات كأس آسيا وكالة الرأي الفلسطينية بتسجيل 700 هدف.. ميسي ينضم لقائمة العظماء وكالة الرأي الفلسطينية صورة سمكة في اليابان تحير الجميع: حقيقية أم فوتوشوب؟ وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سعودية تدخل غينيس للأرقام القياسية بـ323 ألف غطاء بلاستيكي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية معمر إثيوبي في الـ114 من العمر يشفى من كورونا: كانت معجزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي

02 تموز / يوليو 2020 10:03

تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي
تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي

خان يونس - الرأي

نظم تعليم بخان يونس وقفة مناهضة للقرار الإسرائيلي الخاص بضم مساحات في الضفة الغربية والأغوار.

وشارك في الوقفة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، والعاملين في المديرية.

ورفع المشاركون لافتات رافضة للضم منها: "لا لضم الضفة والأغوار"، "فلسطين كل لا يتجزأ"، "فلسطين عربية من شمالها لجنوبها ومن بحرها لنهرها" وغيرها.

وفي كلمته نيابة عن أسرة مديرية التربية والتعليم بخان يونس أكد أ. الفرا أن كل فلسطيني حر يرفض رفضاً تاماً قرار الضم وصفقة القرن، وكل المؤامرات الصهيوأمريكية التي تهدف إلى تشريد الشعب الفلسطيني، والسيطرة على أراضيه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟