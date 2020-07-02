تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي

خان يونس - الرأي

نظم تعليم بخان يونس وقفة مناهضة للقرار الإسرائيلي الخاص بضم مساحات في الضفة الغربية والأغوار.

وشارك في الوقفة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، والعاملين في المديرية.

ورفع المشاركون لافتات رافضة للضم منها: "لا لضم الضفة والأغوار"، "فلسطين كل لا يتجزأ"، "فلسطين عربية من شمالها لجنوبها ومن بحرها لنهرها" وغيرها.

وفي كلمته نيابة عن أسرة مديرية التربية والتعليم بخان يونس أكد أ. الفرا أن كل فلسطيني حر يرفض رفضاً تاماً قرار الضم وصفقة القرن، وكل المؤامرات الصهيوأمريكية التي تهدف إلى تشريد الشعب الفلسطيني، والسيطرة على أراضيه.