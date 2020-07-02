تعليم غرب غزة يشارك في مناقشة مشروع تطوير منطقة مدينة العودة

غزة- الرأي

شارك مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، في مناقشة مشروع تطوير منطقة مدينة العودة (( منطقة مدارس مربع المقوسي ))، والذي أقامته بلدية غزة في مركز رشاد الشوا الثقافي وبحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية وعدد من مدراء المدارس ورؤساء الأقسام اضافةً الى الوجهاء والمخاتير وأهالي منطقة مربع المقوسي.

وهدف هذا اللقاء الى شرح تفاصيل المشروع والأخذ بالملاحظات التي سيقدمها الحضور للخروج بمخرجات تصب في تطوير المشروع، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأشهر القادمة حسب البروتوكول المتبع من قبل بلدية غزة والمؤسسات الداعمة.

وخلال مناقشته ثمن د.أبوعلي دور بلدية غزة في خدمة المواطنين وتقديم الارشادات للمحافظة على البيئة والمرافق العامة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خدمات مياه وكهرباء وامور اخرى تتعلق بإجراءات البلدية وتخدم المواطن مؤكدا على اهمية الدور التنسيقي والتشبيك سوياً ما بين مديرية غرب غزة وبلدية غزة لتقديم المساعدة والخدمة اللائقة بأبنائنا الطلبة .

وتطرق الى أهمية تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل بما يخدم الطالب الفلسطيني بالدرجة الأولى منوهاً الى أن مربع المقوسي يضم أكثر من 8000 طالب يحتاجون منا لتقديم كافة السبل التي تساعد في ارتقاء البيئة المحيطة بالمدرسة وتصب في مصلحة المجتمع والمنطقة بشكل عام.

وفي ختام كلمته تمنى مدير التعليم أن تؤخذ الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الحضور والتي تساعد في حل المشكلات التي واجهت منطقة مربع مدارس المقوسي في الأعوام المنصرمة خصوصا في فصل الشتاء وما يحدث من سيول تعيق وصول المعلم والطالب وأهالي الحي للمدرسة وأماكن العمل والمرافق المحيطة للمنطقة.