النائب العام يستقبل وفداً من اتحاد صناعات الألومنيوم

غزة- الرأي

ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع رئيس اتحاد صناعات الألومنيوم م.سفيان النعسان، والوفد المرافق له، دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني، وأثر تطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة، وجرائم الأموال عموماً، بإسناد الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيارات العميقة.

ويأتي ذلك بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية، ويحقق مساعدة التجار ورجال الأعمال من تسديد القضايا المقدمة بحقهم، وإشراك النيابة العامة لاتحادات الصناعات وجمعيات القطاع الخاص للوساطة والتحكيم في حل الخلافات بين الأطراف المتنزاعة؛ بما يحقق عدالة الإجراء، وحفظ الحقوق، والمصلحة العامة، والاستقرار الاقتصادي.



