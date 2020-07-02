وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من اتحاد صناعات الألومنيوم وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في مناقشة مشروع تطوير منطقة مدينة العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في المؤتمر النقابي في مواجهة خطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 267 أسيرًا من قطاع غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الاقتصاد" تعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية

02 تموز / يوليو 2020 10:33

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تسهيلات للشركات الريادية المسجلة في حاضنات الأعمال وللمؤسسات الصناعية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الوزارة قررت تحديد رسوم الشركات الريادية المسجلة في حاضنات الأعمال المعتمدة في الوزارة، موضحة أنه تقرر تسجيل الشركات الريادية برسوم قدرها 100 دولار من بداية عام 2020، وأن تعفى الشركات المسجلة مسبقاً وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الأخرى وغير المسددة لباقي الرسوم حتى تاريخ قرار الاعفاء.

وبينت أن القرار جاء بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (84) المنعقدة بتاريخ 16/06/2020.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إنه تقرر أن تتحمل الحكومة خصم مبلغ 20% من قيمة الكهرباء للمؤسسات الصناعية، لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ 1/5/2020 وتنتهي بتاريخ 30/4/2021، دعماً للمصانع في ظل الظروف الحالية.

وجاء القرار بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (83) المنعقدة بتاريخ 9/06/2020.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟