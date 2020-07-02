جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

غزة- الرأي

شارك وفدٌ من جامعة الأقصى ترأسه القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح في فعاليات يوم الغضب الشعبي الذي أقيم في غزة، رفضاً وتنديداً لقرار ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية

وفي كلمته لوسائل الإعلام المحلية والدولية أكد أ. د صبح أن جامعة الأقصى وكافة المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، والضفة الغربية، ترفض بشكلٍ قاطع مخططات التهويد، والانتهاكات الاسرائيلية، وقرار الضم وصفقة القرن.

وأشار إلى أن هذا الحراك الذي ضم كافة الفصائل الفلسطينية، وكافة القوى الوطنية والإسلامية، وآلاف المواطنين، يسهم في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته أمام الغطرسة الإسرائيلية والمخططات الأمريكية التي تهدف إلى تفتيت وتشتيت حقوقنا الوطنية وقضيتنا العادلة.

ودعا في ذات السياق إلى وحدة النظام السياسي، وتحقيق الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية؛ لمواجهة كافة الانتهاكات، وافشال كل المخططات والمشاريع الصهيوأمريكية.