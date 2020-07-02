وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من اتحاد صناعات الألومنيوم وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في مناقشة مشروع تطوير منطقة مدينة العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في المؤتمر النقابي في مواجهة خطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 267 أسيرًا من قطاع غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية
أخبار » انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

02 تموز / يوليو 2020 10:37

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي
جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

غزة- الرأي

 شارك وفدٌ من جامعة الأقصى ترأسه  القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح في فعاليات يوم الغضب الشعبي الذي أقيم في غزة، رفضاً وتنديداً لقرار ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية 

وفي كلمته لوسائل الإعلام المحلية والدولية أكد أ. د صبح أن جامعة الأقصى وكافة المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، والضفة الغربية، ترفض بشكلٍ قاطع مخططات التهويد، والانتهاكات الاسرائيلية، وقرار الضم وصفقة القرن.

وأشار إلى أن هذا الحراك الذي ضم كافة الفصائل الفلسطينية، وكافة القوى الوطنية والإسلامية، وآلاف المواطنين، يسهم في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته أمام الغطرسة الإسرائيلية والمخططات الأمريكية التي تهدف إلى تفتيت وتشتيت حقوقنا الوطنية وقضيتنا العادلة.

ودعا في ذات السياق إلى وحدة النظام السياسي، وتحقيق الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية؛ لمواجهة كافة الانتهاكات، وافشال كل المخططات والمشاريع الصهيوأمريكية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟