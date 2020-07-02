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لجنة متابعة شؤون النزيلات تتفقد سجن النساء المركزي

02 تموز / يوليو 2020 11:03

لجنة متابعة شؤون النزيلات تتفقد سجن النساء المركزي
لجنة متابعة شؤون النزيلات تتفقد سجن النساء المركزي

غزة- الرأي

عقدت لجنة  متابعة شؤون النزيلات والمشكلة من وكيلات النيابة العامة، اجتماعاً  مع مديرة سجن الكتييبة المقدم أمل نوفل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أوضاع النزيلات، و قضايا  التتوقيف والمحاكمة للنزيلات وضمانة سلامة الاجراءات القانونية المتخذه بحقهن ومتابعة مدى تعرضهن للتعذيب من عدمه.

كما تم التأكد من سلامة التكييف القانوني للتهم المسندة لهن ومدد توقيفهن وايداع لائحة اتهام بحقهن خلال المدة القانونية، علاوة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهن ومدى ملائمة المكان للعيش الآدمي.
واشتملت الزيارة التفقدية للنزيلات بالجلوس منفردا مع كل نزيلة على حدا برفقة ملفاتهن والاطلاع على جميع الاجرءات القانونية والتأكد من سلامتها، وصولا لملف اجرائي دقيق  ومحاكمة عادلة ومتابعة تنفيذ العقوبات بحقهن بشكل قانوني وسليم.

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