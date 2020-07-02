وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من اتحاد صناعات الألومنيوم وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في مناقشة مشروع تطوير منطقة مدينة العودة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشارك في المؤتمر النقابي في مواجهة خطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم وقفة مناهضة لقرار الضم الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2548) الخميس 2/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 267 أسيرًا من قطاع غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الاعلام الرياضي يعلن عن فتح باب العضوية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

220 إصابة جديدة بكورونا بالضفة ترفع الحصيلة لـ 3315

02 تموز / يوليو 2020 11:21

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن من بين الاصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية.

وأشارت إلى أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وبينت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 2670، وحالات التعافي 634، والوفيات 11.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تشارك في فعاليات يوم الغضب الشعبي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟