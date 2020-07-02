220 إصابة جديدة بكورونا بالضفة ترفع الحصيلة لـ 3315

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن من بين الاصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية.

وأشارت إلى أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وبينت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 2670، وحالات التعافي 634، والوفيات 11.