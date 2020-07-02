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الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية أم النصر يتسلم مهامه

02 تموز / يوليو 2020 11:26

الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية أم النصر يتسلم مهامه
الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية أم النصر يتسلم مهامه

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية أم النصر بحضور الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي المستشار. حسن أبو ريالة و أ. عطاف الكفارنة مدير عام الرقابة والتوجيه، و، م. وسيم دياب مدير المنطقة ورئيس البلدية السابق، أ. زياد أبو فرية والرئيس الجديد، د. موسى أبو حيدر والمجلس السابق والجديد ووجهاء وأعيان قرية أم النصر.

 

ويتكون المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه د. موسى أبو حيدر، كل من عضوية

:1-أ. يونس زعل القصاصة.

2-أ. أيمن خالد أبو حشيش.

3-أ. عبد الرحمن ناصر المبحوح.

4- أحمد عطا المسامحة.

5-أ. موسى سلامة أبو غزال.

6-أ. ماهر نور الدين أبو فرية.

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