التوجيه السياسي يفتتح برنامجًا توعويًا للنزلاء بغزة

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة، برنامجًا توعويًا تحت عنوان "سبل السعادة" للنزلاء، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتأهيل والإصلاح بغزة.

وحضر الافتتاح النائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس، والمقدم هاني الكحلوت مدير هيئة التوجيه السياسي بمحافظة غزة، والرائد زياد يعقوب مأمور مركز الكتيبة ولفيف من ضباط التوجيه السياسي والإصلاح والتأهيل.

وتضمن البرنامج التوعوي أنشطة نوعية مميزة شملت: "تطوير وافتتاح مكتبات للنزلاء لاستعارة الكتب-عقد ملتقيات دعوية-افتتاح دورات توعوية وفكرية ودعوية-وتوزيع نشرات متنوعة-وعقد دروس ومحاضرات-وعقد لقاءات للإجابة على استفتاءات النزلاء".

وتحدث النائب أبو راس في كلمته للنزلاء عن الإيمان والاستقامة هي سبل السعادة في الدارين، مشيرًا إلى استعداد المجلس التشريعي ورابطة علماء فلسطين في المساهمة لحل القضايا التي تتعلق بالغير، من خلال الوصول لحل شرعي وقانوني تكون نتيجته الإفراج عن بعض النزلاء وتفريج كربتهم.

وأوضح أن افتتاح مثل هذه البرامج يأتي مساهمة في سبيل تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.

بدوره، بين المقدم هاني الكحلوت دور التوجيه السياسي على مدار الأعوام الماضية في إصلاح وتأهيل النزلاء وتسخير كادر المحافظة والجهات المتعاونة مع الهيئة في عقد الأنشطة المتنوعة التي خدمت النزلاء.

من جانبه، شكر الرائد رامي حلس رئيس قسم النزلاء بالمحافظة إدارة مركز الكتيبة على تعاونها وتسهيلها لعقد البرامج المتنوعة خدمة للنزلاء، مشيرًا إلى أن علاقة التوجيه السياسي بمراكز الإصلاح والتأهيل علاقة شراكة مستمرة.