عشائر شمال غزة تُعالج 109 قضية خلال يونيو

غزة- الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان الإصلاح في محافظة شمال غزة 109 قضية متنوعة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأظهرت إحصائية لإدارة شؤون العشائر إنجاز لجانها لمجموعة من القضايا تشمل 65 قضايا شجار و6 قضايا مالية و9 حوادث مرورية بالإضافة لـ10 قضايا عائلية و5 قضايا سرقة و8 قضايا أراضي و6 قضايا أخرى.

يشار إلى أن عشر لجان إطلاح تعمل بمحافظة الشمال لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي من خلال التوفيق بين الناس وإصلاح ذات البين ومعالجة الخلافات والمشاكل التي تقع بين المواطنين.

