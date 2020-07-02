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الحكم المحلي تنظم ورشة عمل لإدارة ملفات اللجنة المركزية إلكترونياً

02 تموز / يوليو 2020 11:43

الحكم المحلي تنظم ورشة عمل لإدارة ملفات اللجنة المركزية إلكترونياً
الحكم المحلي تنظم ورشة عمل لإدارة ملفات اللجنة المركزية إلكترونياً

غزة- الرأي

عقدت دائرة الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول إدارة العمليات الخاصة بملفات اللجنة المركزية إلكترونيا.

وتهدف الورشة الى إنشاء نظام محوسب متكامل يربط جميع الإجراءات التي تتم على الملف بدء من إضافة الملف إلكتروني من البلدية والمتابعة لجميع العمليات التي تتم على الملف إلكترونياً حتى الوصول لآخر قرار لجنة مركزية.

وأوضح م. علي جودة مدير دائرة الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الحكم المحلي أن النظام المقترح سيقوم بتسريع عملية استكمال الإجراءات المطلوبة سواء من جهة البلدية أو اللجنة المركزية أو أي جهات أخرى بخصوص الملف.

وأضاف جودة أن إنشاء قاعدة بيانات عن محتويات الملفات مما يسهل استخراج تقارير كاملة وتسهيل عمليات البحث والمتابعة لجميع الإجراءات الخاصة بالملف.

وابدت البلديات دعمها لإنجاز النظام الذي سيعمل على الإسراع باطلاع البلديات بشكل إلكتروني وسريع على قرارات اللجنة المركزية بالخصوص و توثيق للأنظمة والقوانين والمخططات المعتمدة من اللجنة المركزية.

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