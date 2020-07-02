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مباحث التموين تُحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية

02 تموز / يوليو 2020 11:48

مباحث التموين تُحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية
مباحث التموين تُحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

حررّت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة "18"محضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولةِ ميدانية وتفتيشية برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني ووالصحة, والبلديات طالت عددٍ من المحلات التجارية والأسواق في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين أن دائرته تقوم بجولات يومية لضبط حالة الأسواق العامة ومنع الاحتكار وغلاء السلع بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف السلع المنتهية الصلاحية، مضيفاً "تم تنفيذ الجولات التفتيشية بمشاركة الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارتي الصحة والاقتصاد والبلديات".

وأشار إلى أنه خلال الجولات الأخيرة قامت الدائرة بضبط كمية متنوعة من السلع الاستهلاكية من "الأرز والبهارات وأجبان وألبان" منتهية الصلاحية حيث تم إتلافها حسب الأصول.

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